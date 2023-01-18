Большая победа. Калинина обыграла Квитову на Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) добыла еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (№15 WTA).

Australian Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 7:5, 6:4

Калинина хорошо начала матч и в первом гейме имела брейкпоинт, который остался нереализованным. Украинке приходилось очень много отрабатывать на ногах, именно за счет высокой скорости перемещения по корту она могла компенсировать преимущества соперницы в игровых и технических аспектах. Квитова выглядела неплохо, но украинка частенько навязывала ей свою игру, затягивая розыгрыши. Это была игра в долгую, результат ожидался не сразу.



Одним из самых ключевых геймов в первом сете стал шестой, когда украинке удалось отыграть два брейкпоинта чешки. После этого именно Ангелина захватила инициативу, реализовала скрытый сетбол и вышла подавать на партию в десятом гейме. Квитова, которая уже тяжело дышала, все же сумела отбить первый удар и была готова первой взять шестой очко. 11-й гейм на ее подаче продолжался более 15 минут, и существенно повлиял на судьбу всего матча. Чешка долго держалась, но невынужденные ошибки стали появляться все чаще. В итоге Калинина реализовала пятый брейкпоинт. Со второго раза подать на сет получилось лучше, особенно порадовало завершение эйсом.

Во второй партии преимущество украинки было уже более заметным. Она практически не имела проблем на своей подаче, а Квитова раз за разом отыгрывала брейкпоинты. Долгое время ей удавалось это сделать, но со счета 4:4 Калинина выиграла восемь очков подряд, невероятно порадовав украинских болельщиков.

Украинка провела 16-й матч против представительниц топ-20 и выиграла пятый поединок, на мейджорах это самая высокорейтинговая победа Калининой. Также Ангелина впервые в карьере пробилась в третий раунд турнира Grand Slam.

В третьем круге Калинина сыграет с Барборой Крейчиковой (№23 WTA) или Кларой Бюрель (№130 WTA).