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Australian Open
18 января 2023, 06:17 | Обновлено 18 января 2023, 07:19
2362
18

Большая победа. Калинина обыграла Квитову на Australian Open

Ангелина в двух сетах одолел двукратную чемпионку Уимблдона

18 января 2023, 06:17 | Обновлено 18 января 2023, 07:19
2362
18
Большая победа. Калинина обыграла Квитову на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) добыла еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (№15 WTA).

Australian Open. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 7:5, 6:4

Калинина хорошо начала матч и в первом гейме имела брейкпоинт, который остался нереализованным. Украинке приходилось очень много отрабатывать на ногах, именно за счет высокой скорости перемещения по корту она могла компенсировать преимущества соперницы в игровых и технических аспектах. Квитова выглядела неплохо, но украинка частенько навязывала ей свою игру, затягивая розыгрыши. Это была игра в долгую, результат ожидался не сразу.


Одним из самых ключевых геймов в первом сете стал шестой, когда украинке удалось отыграть два брейкпоинта чешки. После этого именно Ангелина захватила инициативу, реализовала скрытый сетбол и вышла подавать на партию в десятом гейме. Квитова, которая уже тяжело дышала, все же сумела отбить первый удар и была готова первой взять шестой очко. 11-й гейм на ее подаче продолжался более 15 минут, и существенно повлиял на судьбу всего матча. Чешка долго держалась, но невынужденные ошибки стали появляться все чаще. В итоге Калинина реализовала пятый брейкпоинт. Со второго раза подать на сет получилось лучше, особенно порадовало завершение эйсом.

Во второй партии преимущество украинки было уже более заметным. Она практически не имела проблем на своей подаче, а Квитова раз за разом отыгрывала брейкпоинты. Долгое время ей удавалось это сделать, но со счета 4:4 Калинина выиграла восемь очков подряд, невероятно порадовав украинских болельщиков.

Украинка провела 16-й матч против представительниц топ-20 и выиграла пятый поединок, на мейджорах это самая высокорейтинговая победа Калининой. Также Ангелина впервые в карьере пробилась в третий раунд турнира Grand Slam.

В третьем круге Калинина сыграет с Барборой Крейчиковой (№23 WTA) или Кларой Бюрель (№130 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Петра Квитова

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Петра Квитова Ангелина Калинина смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Elis
Вітаю з перемогою! Справжня гра першої ракетки! Згадала кращі ігри Еліни. Далі, скоріш усього, Крейчикова. 
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+10
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introvert
На жаль, з відомих причин не зміг подивитися завершення гри. З того що бачив - це був кращий матч Калініної на моїй пам' яті. Можна лише привітати її з таким прогресом як в ігрових, так і особливо в вольових аспектах.
Власне, й вітаю)
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+10
ihor63
Прекрасний матч! Мінімум невимушених і нерви в порядку. Довела, що готова перемагати топів і рухатися вгору за рейтингом
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+5
Arctic
Люблю дивитись матчі Петри а тут ще Ангеліна...
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+5
captain2009
Вітання Ангеліні! Яскравий приклад того, як треба аналізувати гру суперниці і, все ж, знаходити її слабкі місця. Щодо Петри - мені особисто жаль, що вік поступово бере своє. 
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Ад
яка молодець  В виришальні моменти зустрічи грала дуже сконцентровано.Чезька "чемпионка" подолана!
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+4
sirjoga
Хотілось би відзначити Петру Квітову, не дивлячись на високий статус суперниці, Перша ракетка України, вона все ж таки змогла нав'язала боротьбу і навіть зробила один брейк. Але звісно , що перед такою суперницею вона безсила.
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+4
Sashamar
Гелю, погодься, приємно грати поза чергою під дахом   Сьогодні це було ще заради суперниці, завтра буде заради тебе.
Так тримати! 
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+3
Elis
У live-рейтингу Ангеліна вже 29-а і це її новий рекорд. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Радченко
Следующая Крейчикова и тоже шансы большие у Калининой, а потом Пегула или Костюк. 
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+1
Віктор Савчук
Неймовірна гра! Вітання Ангеліні
Що цікаво остані 10 мячів підряд виграла! Круто!👍
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0
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