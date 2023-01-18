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  4. Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Australian Open
18 января 2023, 13:21 | Обновлено 18 января 2023, 14:08
2463
12

Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка подтвердила статус фаворитки матча

18 января 2023, 13:21 | Обновлено 18 января 2023, 14:08
2463
12
Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка обыграла Оливию Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Australian Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в третий раз в карьере пробилась в третий круг австралийского мейджора.

В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№3 WTA), которая является одной из фавориток турнира.

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Марта Костюк Оливия Гадеки Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Обсервер Влад
Не так Костюк перемогла, як Гадецкі злила все, що тільки можна було.
Тим не менше вітання Марті!
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+4
сергей богданов
Я вам так скажу у Пегулы нет ничего особенного, вообще сейчас уровень женского тенниса очень слаб, кроме Иги когда она на пике формы никто ни играет на каком то супер уровне, поэтому самое время использовать свой шанс нашим девочкам
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+3
Stanislav Matusevych
Спокійна прогнозована перемога. Добре, що вдалося зіграти ще сьогодні, не відкладаючи гру на завтра. А ось далі що буде? Пегула у Мельбурні поки не виглядає непереможною, але це зараз топ-гравець, і з топ-10, проти яких у Марти завжди психологічні негаразди. Ясно, що донька мільярдера буде фавориткою, а за Марту явно будуть вболівати її місцеві прихильники.
Одразу три українки пробилися до третього раунду. Дуже непогано, як на нинішні часи. Чи вийде хоч у когось пройти ще далі?
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+3
introvert
На класі.
А от далі Пегула, яка вчергове вважається тіньовим фаворитом мейджора і яка навіть саму Ігу цього року вже змусила плакати. Втім переконаний, якщо Марта подолає внутрішніх демонів, Джессіка, яка на демона ніяк не тягне, цілком їй до снаги.
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+3
Elis
З перемогою! 
Дуже непоганий матч від Марти. Спокійно, впевнено. Сьогодні гра пішла. Все ж вірю, що з Марти буде хороша тенісистка через кілька років. Молодчина! 
З Пегулою не буде так легко, але віримо в Марту. 
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+3
sirjoga
Ох і талановита... 
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+1
kollekciy
Марту з перемогою. Сьогодні навіть мартиновий бадмінтон давав результати. 
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+1
chevars
Побиття габаритної немовляти, більше доводилося боротися з вітерцем, що неочікувано гуляв по залу. Чи є якась користь від цієї гри? Якщо вона є, так це тільки відсутність (сподіваюсь) втоми перед  рішучими матчами (не одним матчем, теж сподіваюсь)
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+1
Павло Бубенко
Так тримати, красуня-Марто! Якщо пройдеш Джессіку Пегулу, то твої шанси на успіх у "австралійському мейджорі" будуть цілком реальними! З перемогою!!!
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+1
Макс Максов
Молодчина! Успіхів в матчі з Джессікою!
Ответить
0
captain2009
Марта в червоній формі від вілсон дуже яскрава! з перемогою! І порада завтра не по Мельбурну гуляти, а сісти з мамою та передивитися декілька матчів Пегули, щоб створити план на гру. 
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0
Володимир Коваленко
Мабуть. наші баришні хрещені , позаяк перемогли  перед великим святом . Одна пройде далі.
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-1
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