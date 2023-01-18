Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка обыграла Оливию Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Australian Open. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. Костюк в третий раз в карьере пробилась в третий круг австралийского мейджора.

В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№3 WTA), которая является одной из фавориток турнира.