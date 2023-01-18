Костюк уверенно обыграла Гадеки на пути в третий круг Australian Open
Украинская теннисистка подтвердила статус фаворитки матча
Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором раунде украинка обыграла Оливию Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Australian Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 6:1
Это была первая встреча теннисисток. Костюк в третий раз в карьере пробилась в третий круг австралийского мейджора.
В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№3 WTA), которая является одной из фавориток турнира.
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Тим не менше вітання Марті!
Одразу три українки пробилися до третього раунду. Дуже непогано, як на нинішні часи. Чи вийде хоч у когось пройти ще далі?
А от далі Пегула, яка вчергове вважається тіньовим фаворитом мейджора і яка навіть саму Ігу цього року вже змусила плакати. Втім переконаний, якщо Марта подолає внутрішніх демонів, Джессіка, яка на демона ніяк не тягне, цілком їй до снаги.
Дуже непоганий матч від Марти. Спокійно, впевнено. Сьогодні гра пішла. Все ж вірю, що з Марти буде хороша тенісистка через кілька років. Молодчина!
З Пегулою не буде так легко, але віримо в Марту.