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Суперкубок Италии
Милан
18.01.2023, FT 0 : 3
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2023, 23:01 | Обновлено 18 января 2023, 23:05
324
0

Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии

Команда Симоне Индзаги не оставила шансов соперникам

18 января 2023, 23:01 | Обновлено 18 января 2023, 23:05
324
0
Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии
twitter.com/Inter

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Италии.

«Милан» – «Интер» – 0:3

Димарко (10), Джеко (21), Л.Мартинес (77)

Эрнандес (77) – Барелла (34), Челханоглу (72), Л.Мартинес (78)

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калюлю, 64), Томори, Т. Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 65), Диас (Де Кетеларе, 65), Леау, Жиру (Ребич, 79)

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (де Врей, 84), Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Аслани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63), Джеко (Корреа, 71), Л.Мартинес

Арбитр: Фабио Мареска (Италия)

Международный стадион имени короля Фахда (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

МИЛАН – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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