Дерби в одни ворота. Интер разгромил Милан и выиграл Суперкубок Италии
Команда Симоне Индзаги не оставила шансов соперникам
Отчет о матче ожидайте позже.
Суперкубок Италии.
«Милан» – «Интер» – 0:3
Димарко (10), Джеко (21), Л.Мартинес (77)
Эрнандес (77) – Барелла (34), Челханоглу (72), Л.Мартинес (78)
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калюлю, 64), Томори, Т. Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 65), Диас (Де Кетеларе, 65), Леау, Жиру (Ребич, 79)
«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (де Врей, 84), Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Аслани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63), Джеко (Корреа, 71), Л.Мартинес
Арбитр: Фабио Мареска (Италия)
Международный стадион имени короля Фахда (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)
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