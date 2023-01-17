В среду, 18 января, состоится поединок за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В миланском дерби встретятся чемпион прошлого сезона Серии А («Милан») и обладатель Кубка Италии («Интер»). Встреча за Суперкубок Италии впервые пройдет в Саудовской Аравии на стадионе, который в минувший уик-энд принимал финальное противостояние испанского Суперкубка. Предыдущая дуэль команд состоялась в начале сентября текущего года. В поединке Серии А «россонери» одержали победу со счетом 3:2. Отметим, что «Милан» семь раз в своей истории выигрывал Суперкубок Италии, а «Интер» шесть раз становился обладателем почетного трофея.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.