В поединке за Суперкубок Италии получилось дерби. «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 0:3.

Матч проходил в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Это 7-я победа нерадзурри в Суперкубке.

Количество суперкубковых трофеев: Ювентус (9), Милан, Интер (по 7), Лацио (5), Рома, Наполи (по 2), Сампдория, Парма, Фиорентина (по 1).

Суперкубок Италии

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 18 января

Милан – Интер – 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Лаутаро Мартинес, 77.

​Видеообзор матча