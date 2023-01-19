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Суперкубок Италии
Милан
18.01.2023, FT 0 : 3
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 января 2023, 00:35 | Обновлено 19 января 2023, 00:44
76
0

Милан – Интер – 0:3. Суперкубок Италии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча за трофей, который проходил в саудовском Эр-Рияде

19 января 2023, 00:35 | Обновлено 19 января 2023, 00:44
76
0
Милан – Интер – 0:3. Суперкубок Италии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке за Суперкубок Италии получилось дерби. «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 0:3.

Матч проходил в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Это 7-я победа нерадзурри в Суперкубке.

Количество суперкубковых трофеев: Ювентус (9), Милан, Интер (по 7), Лацио (5), Рома, Наполи (по 2), Сампдория, Парма, Фиорентина (по 1).

Суперкубок Италии

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 18 января

Милан – Интер – 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Лаутаро Мартинес, 77.

​Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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