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Италия
19 января 2023, 07:15 | Обновлено 19 января 2023, 07:19
223
0

Только Супер. Индзаги подтвердил свою любовь к Суперкубку Италии

Итальянский специалист вновь выиграл почетный трофей

19 января 2023, 07:15 | Обновлено 19 января 2023, 07:19
223
0
Только Супер. Индзаги подтвердил свою любовь к Суперкубку Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В среду, 18 января, миланский «Интер» под руководством Симоне Индзаги в матче за Суперкубок Италии добился убедительной победы над «Миланом» – 3:0.

46-летний Индзаги в своей тренерской карьере стал обладателем Суперкубка Италии в четвертый раз. Всего же у него шесть трофеев.

«Интер» при Индзаги победил в матче за Суперкубок второй год подряд. Ранее Симоне выигрывал итальянский Суперкубок во главе «Лацио» – в 2017 и 2019 году. Также на счету тренера два триумфа в Кубке Италии – в сезоне-2018/2019 и сезоне-2021/2022.

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Интер Милан Милан Суперкубок Италии по футболу Симоне Индзаги
Источник Sport.ua
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