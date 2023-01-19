Только Супер. Индзаги подтвердил свою любовь к Суперкубку Италии

В среду, 18 января, миланский «Интер» под руководством Симоне Индзаги в матче за Суперкубок Италии добился убедительной победы над «Миланом» – 3:0.

46-летний Индзаги в своей тренерской карьере стал обладателем Суперкубка Италии в четвертый раз. Всего же у него шесть трофеев.

«Интер» при Индзаги победил в матче за Суперкубок второй год подряд. Ранее Симоне выигрывал итальянский Суперкубок во главе «Лацио» – в 2017 и 2019 году. Также на счету тренера два триумфа в Кубке Италии – в сезоне-2018/2019 и сезоне-2021/2022.