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Италия
17 января 2023, 21:59 |
198
0

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии

Битва исторических соперников в матче за Суперкубок Италии

17 января 2023, 21:59 |
198
0
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января состоится матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Интером». Саудовская Аравия продолжает оплачивать крупные спортивные события, поэтому встречи пройдет в Эр-Рияде, начало в 21:00.

Милан

Команда Стефано Пиоли участвует в Суперкубке в качестве чемпиона Италии. Однако команда после паузы на ЧМ-2022 выглядит не слишком убедительно. «Милан» в Серии A не без проблем обыграл аутсайдера «Салернитану», а также дважды сыграл вничью 2:2 с «Ромой» и «Лечче».

Кроме того, уступил «Торино» в Кубке Италии.

Несмотря на не лучшие показатели, команда остается 2-й в чемпионате Италии с отставанием от «Наполи» в 9 пунктов. Наставник в битве за Суперкубок не сможет рассчитывать на вратаря Марка Маньяна, хавбеков Раде Крунича и Анте Ребича, а также форварда Златана Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне в битве миланских команд впереди коллектив Пиоли. В первом круге «Милан» в ярком поединке обыграл соперника с результатом 3:2.

Интер

«Интер», который выиграл Суперкубок Италии минувшего сезона, подходит к поединку с историческим соперником в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6-ти матчах кряду во всех турнирах. В чемпионате «Интер» только 4-й, но отставание от «Милана» составляет лишь 1 пункт. Пока что главным матчем в этом году стал поединок против «Наполи», в котором сопернику нанесли первое в сезоне чемпионата поражение. Рано говорить, что кто-то сможет отыграть отставание от лидера, но «Интер» находится в приличной форме.

Правда, у команды есть проблемы с травмированными. Тренер Симоне Индзаги подтвердил, что вратарь Самир Ханданович и хавбек Марцело Брозович игру пропустят, а форвард Ромелу Лукаку пока что под вопросом. Игрок вернулся к тренировкам, но еще не набрал должную физическую форму.

В таких матчах сложно прогнозировать, но с учетом нынешней формы соперников, небольшое преимущество отдадим «Интеру», 2.65 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Милан: Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Сейлсмекерс, Диас, Леау, Жиру

Интер: Онана, Дюмфрис, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Джеко, Лаутаро

18 января, среда

Милан - Интер
Эр-Рияд, старт в 21:00
МИЛАН - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Прямая ТВ-трансляция – сервис Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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