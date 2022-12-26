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26 декабря 2022, 05:45 |
332
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Мудрик стал ближе к Арсеналу, Зидан может возобновить карьеру

Главные новости за 25 декабря на Sport.ua

26 декабря 2022, 05:45 |
332
0
Мудрик стал ближе к Арсеналу, Зидан может возобновить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 декабря.

1. ЧМ-2022 – это не только про Аргентину, мундиаль стал прорывом для Африки. За триумфом Месси многие незаслуженно забывают о спортивном подвиге сборной Марокко.

2. В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения. У «сливочных» лопнуло терпение.

3. Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира.

4. Шахтер определился с суммой, которую хочет получить за Витао. «Горняки» не прочь продать центрального защитника при хорошем предложении.

5. Или остаться во Львове, или играть в США. Украинец получил два предложения. Александр Ильющенков может продолжить карьеру в «Карпатах», или в американском клубе.

6. Торонто с воспитанником тренера-украинца – претендент на Кубок Стэнли. Очень похоже, что над «Мейпл Лифс» наконец-то перестанут смеяться.

7. В элитной компании. Лобановский – среди 25 лучших тренеров в истории. Легендарного украинского тренера помнят и ценят.

8. Француз – фаворит. Зидан может возобновить карьеру за пределами Европы. Французский специалист востребован.

9. ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету. Команда Сумской области одержала победу.

10. Джима возвращается. Стал известен состав Украины на этап в Поклюке. Гонки в Словении пройдут уже после нового года.

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Источник Sport.ua
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