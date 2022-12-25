ЧМ-2022 – это не только про Аргентину, мундиаль стал прорывом для Африки

Около недели назад в Катаре завершился очередной розыгрыш финальной части чемпионата мира по футболу. Триумфатором соревнования стала национальная сборная Аргентины, которая в решающей битве в серии пенальти оказалась мастеровитее и удачливее французов. Благодаря этому лидер «бело-голубых» Лионель Месси наконец-то обзавелся долгожданным титулом чемпиона мира, и теперь степень его легендарности будет зашкаливать во всевозможных рейтингах даже спустя десятилетия.

Однако на ЧМ-2022 была не одна история триумфа. Помимо Аргентины и Месси свою порцию комплиментов обязательно должна получить крепкая, организованная и целеустремленная сборная Марокко, которая выбралась в полуфинал, чем пробила своеобразный «стеклянный потолок», который существовал для африканских команд в истории мундиалей.

И пускай Марокко не удалось финишировать в тройке призеров, ведь в матче за «бронзу» африканцы все-таки уступили Хорватии, «Атласские львы» доказали себе и всем остальным командам со своего континента, что они умеют играть в футбол не хуже остальных, и что не стоит бояться ни европейцев, ни южноамериканцев, ни представителей иных конфедераций, а значение имеет только уверенность в своих силах и стремление максимально реализовать имеющееся мастерство.

Впрочем, не одним Марокко оказалась сильна Африка на турнире в Катаре. Каждая из пяти стартовавших на мундиале команд с этого континента добыла как минимум по одной победе. При этом, Камерун ошеломил Бразилию (1:0), Тунис сумел обыграть Францию (1:0), а Марокко буквально нокаутировал на групповой стадии Бельгию (2:0). За пределами поля африканцы также были на виду – их фанаты затмевали многих остальных за счет своих неутомимых танцев, громкого пения и яростного рычания барабанов, от звуков которых у соперников сдавали нервы.

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Но турнир в Катаре стал особенным для африканских сборных еще по одной любопытной причине – впервые все пять представителей этого континента сыграли на мундиале под руководством местных специалистов. И хотя последнее обстоятельство кто-то может принять за совпадение, но контраст между ЧМ-2022 и ЧМ-2018, на котором лишь двумя из пяти африканских команд руководили местные тренеры, но ни одна из них не прошла в стадию плей-офф – игнорировать невозможно.

Для континента, руководители футбольных ассоциаций стран которого привыкли годами платить серьезные суммы заезжим специалистам по краткосрочным контрактам, нынешнее достижение сборной Марокко под началом 47-летнего Валида Реграги может привести к серьезным мировоззренческим переменам. Если раньше наем иностранного тренера считался в Африке чем-то правильным и продвинутым, а в тамошнем футбольном обществе существовал стереотип, что только экспатриант способен добиваться существенных результатов с национальными сборными, то сейчас ставка будет делаться на местных наставников, которые получат шанс и возможность не только повысить свой уровень, но и доказать свой класс.

Уже на ЧМ-2022, наблюдая за манерой игры сборных Марокко, Камеруна, Сенегала и Туниса, можно было сделать вывод о том, что главные тренеры этих команд неплохо овладели современными методами работы со своими подопечными. Например, камерунцы под руководством Ригобера Сонга смогли переломить ход неудачно складывающегося для них поединка против Сербии, и за счет изменения тактической расстановки с 4-3-3 на 4-4-2 отыграли фору в два мяча, завершив матч вничью 3:3.

Теперь, когда турнир в Катаре уже позади, основное внимание африканских сборных и их болельщиков будет приковано к следующему мундиалю, который ожидает нас через четыре года – в 2026-м, и пройдет в США, Мексике и Канаде. На это первенство Африка сможет делегировать сразу девять команд, а десятую путевку представитель конфедерации оспорит в межконтинентальном плей-офф. За счет расширения числа участников финальной стадии с 32 до 48, ЧМ-2026 предоставит сборным из Африки еще больше шансов и возможностей заявить о себе.

«Такие турниры, как чемпионат мира, очень конкурентоспособны и масштабны, но если все будет налажено и игроки прибудут на соревнование, имея возможность пользоваться отличными условиями, я думаю, Африка может оказать большое влияние. Марокко бросило вызов другим африканским странам, показав, что у них есть реальные шансы бороться за трофей вместо того, чтобы пытаться достичь скромного прогресса. Это навсегда изменит лицо африканского футбола и команд оттуда», - считает 67-летний французский наставник Филипп Труссье, который успел поработать с пятью разными африканскими сборными (Кот-д’Ивуар, Нигерия, Буркина-Фасо, ЮАР и Марокко).

Что правда, говорить о равномерном прогрессе на всем континенте вряд ли приходится. Например, 20 из 23 слушателей тренерских курсов, которые недавно получили свой первый диплом от Африканской конфедерации футбола, представляли именно Марокко. Это говорит о том, что успех «Атласских львов» на ЧМ-2022 не стоит называть случайным. Он стал возможен, прежде всего, благодаря структурной и планомерной работе по повышению качества инфраструктуры в стране и улучшению квалификации местных тренеров, что в положительную сторону сказалось на развитии футболистов.

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«Обеспечение отличной инфраструктуры клубами из Марокко и на национальном уровне, привело к тому, что их сборная добилась результата. У них отличная федерация, один из лучших в мире тренировочных центров футбола, прекрасно развитый поиск местных талантов и, что очень важно для Африки, талантов из диаспоры. Прогресс сборной Марокко в этой связи не случаен, он был спланирован и запрограммирован, и частью результата является их успех в Катаре, который они попытаются развить», - утверждает 47-летний экс-защитник «Болтона», «Бирмингема» и «Саутгемптона» Радхи Жаиди, который успел обзавестись тренерским дипломом и с октября является ассистентом Мирона Муслича в бельгийском «Серкль Брюгге».

По мнению Жаиди, есть и еще один вероятный фактор беспрецедентного успеха Африки на ЧМ-2022 – это кадровая комплектация сборных. Более 40% игроков, которые вошли в «списки избранных» пяти африканских команд для участия в катарском мундиале, родились за пределами континента, и это помогло выровнять ситуацию в лучшую сторону.

«Большинство таких игроков получают базовое футбольное образование за пределами Африки, то есть там, где они родились – в Германии, Франции, Италии и Нидерландах. Они с детства играют на другом уровне, обучаются у специалистов высокого уровня, имеют возможность перенимать опыт у игроков топ-уровня. Также они используют все технические и программные новинки, которые есть в современном футболе, и этот прогресс обогащает футбольную Африку», – соглашается Труссье.

Впрочем, француз уверен, что на одних репатриантах успеха добиться невозможно, а потому для Африки крайне важно осознать, почему настолько успешной на ЧМ-2022 оказалась сборная Марокко. У «Атласских львов» есть чему поучиться не только в плане кадровой и тактической работы, но и с точки зрения функционерских решений.

Главное для Африки сейчас – избавиться от успевшей надоесть и даже изрядно навредить развитию футбола хаотичности решений. Только четко структурированная и распланированная работа может помочь сборной с этого континента уже на ЧМ-2026 превзойти достижение сборной Марокко. Кто-то в это не верит? Ну и пусть. В конце концов, накануне ЧМ-2022 отнюдь немногие верили, что у какой-либо сборной из Африки есть реальный шанс запрыгнуть в полуфинал, а ведь это произошло…