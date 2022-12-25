В элитной компании. Лобановский среди 25 лучших тренеров в истории
Легендарного украинского тренера помнят и ценят
Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский занял почетное место среди лучших тренеров в истории по версии портала 90min.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Украинский специалист расположился на 24 позиции в реестре. Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. В топ-3 также входят итальянец Арриго Сакки и Ринус Михелс из Нидерландов.
К слову, противостояние Лобановского и Михелса в 1980-е годы было одним из самых знаковых. На Евро-1988 украинец во главе сборной Союза проиграл со счетом 0:2 в финале Нидерландам под руководством Михелса.
Напомним, Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года на 64-м году жизни. В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» ответил известному журналисту
Кристиан Биловар спас АЕЛ от двух забитых мячей