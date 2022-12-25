Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В элитной компании. Лобановский среди 25 лучших тренеров в истории
Другие новости
25 декабря 2022, 11:55 |
334
0

В элитной компании. Лобановский среди 25 лучших тренеров в истории

Легендарного украинского тренера помнят и ценят

25 декабря 2022, 11:55 |
334
0
В элитной компании. Лобановский среди 25 лучших тренеров в истории
Twitter. Валерий Лобановский

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский занял почетное место среди лучших тренеров в истории по версии портала 90min.

Украинский специалист расположился на 24 позиции в реестре. Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. В топ-3 также входят итальянец Арриго Сакки и Ринус Михелс из Нидерландов.

К слову, противостояние Лобановского и Михелса в 1980-е годы было одним из самых знаковых. На Евро-1988 украинец во главе сборной Союза проиграл со счетом 0:2 в финале Нидерландам под руководством Михелса.

Напомним, Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года на 64-м году жизни. В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

По теме:
Невио СКАЛА: «Мы побеждали очень сильное Динамо полковника Лобановского»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»
российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»
Валерий Лобановский Алекс Фергюсон Ринус Михелс Арриго Сакки
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 90min
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24 декабря 2022, 23:59 11
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»

Президент «Ингульца» ответил известному журналисту

ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25 декабря 2022, 05:17 0
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре

Кристиан Биловар спас АЕЛ от двух забитых мячей

Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Футбол | 24.12.2022, 15:27
Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Футбол | 24.12.2022, 18:59
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Футбол | 25.12.2022, 10:10
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 550 россиян, 2 танка и 5 беспилотников
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 550 россиян, 2 танка и 5 беспилотников
23.12.2022, 09:15
Война
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
24.12.2022, 05:40 6
Война
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
24.12.2022, 06:05
Другие виды
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 10
Футбол
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
23.12.2022, 12:36 22
Футбол
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
ЧУ-2022 по биатлону. Кривонос финишировала первой в гонке преследования
ЧУ-2022 по биатлону. Кривонос финишировала первой в гонке преследования
23.12.2022, 14:59 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности