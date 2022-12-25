В элитной компании. Лобановский среди 25 лучших тренеров в истории

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский занял почетное место среди лучших тренеров в истории по версии портала 90min.

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Украинский специалист расположился на 24 позиции в реестре. Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. В топ-3 также входят итальянец Арриго Сакки и Ринус Михелс из Нидерландов.

К слову, противостояние Лобановского и Михелса в 1980-е годы было одним из самых знаковых. На Евро-1988 украинец во главе сборной Союза проиграл со счетом 0:2 в финале Нидерландам под руководством Михелса.

Напомним, Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года на 64-м году жизни. В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.