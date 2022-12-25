Шахтер определился с суммой, которую хочет получить за Витао

Бразильский «Интернасьонал» после Рождества планирует возобновить переговорный процесс с руководством «Шахтера» о полноценном выкупе контракта 22-летнего центрбека Витао, который выступает за «колорадос» на правах аренды.

Витао в 2022 году стал ключевой фигурой в обороне «Интернасьонала», и поэтому бразильцы хотели бы сохранить игрока в своих рядах значительно дольше, нежели средина 2023 года, когда у центрбека истекает срок аренды.

«Шахтер» готов продать Витао, но только за сумму близкую к 4,5 миллионам евро.

Помочь «Интернасьоналу» договориться с «горняками» может также фактор долга украинцев перед бразильцами по трансферу правого фулбека Винисиуса Тобиаса, который нынче на правах аренды выступает за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью».

Отметим, что контракт Витао с «Шахтером» действует до лета 2024 года. Оценочная стоимость центрбека на Transfermarkt ныне составляет 6 миллионов евро, а за последний год она выросла вдвое.