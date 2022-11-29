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  4. Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао
Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 23:53 |
199
0

Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао

Бразильский клуб очень хочет сохранить центрбека в своих рядах на полноценной основе

29 ноября 2022, 23:53 |
199
0
Интернасьонал нашел козырь в переговорах с Шахтером по Витао
ФК Интернасьонал. Витао

Руководство «Интернасьонала» всерьез заинтересовано в том, чтобы как можно скорее договориться с «Шахтером» о полноценном трансфере центрального защитника Витао, который ныне находится в бразильском клубе на условиях аренды.

Витао выдал очень качественный сезон и боссы «Интернасьонала» хотели бы оставить его в команде, но пока не знают, какую сумму за центрбека затребует «Шахтер».

В то же время в «Интернасьонале» отыскали козырь в переговорном процессе с «горняками». Им должны стать 20% экономических прав на Винисиуса Тобиаса, которого «Шахтер» подписал у «колорадос», а впоследствии из-за начала российско-украинской войны был вынужден отпустить в аренду в мадридский «Реал».

В связи с тем, что в «Реале» раздумывают о возможности выкупа Винисиуса Тобиаса у «Шахтера», боссы «Интернасьонала» рассчитывают, что их часть экономических прав на футболиста покажется интересным активом для «горняков» и поспособствует продвижению переговоров о полноценном трансфере Витао.

Ранее сообщалось, что интерес к Витао проявляет «Валенсия», но впоследствии агент футболиста развеял эти слухи.

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Источник Zona Mista
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