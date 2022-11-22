Агент опроверг интерес Валенсии к защитнику Шахтера

Представитель интересов центрального защитника «Шахтера» Витао, который в настоящий момент на правах аренды выступает в Бразилии за «Интернасьонал», опроверг появившиеся слухи об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

«Нам ничего не поступало [от «Валенсии»]. Вопрос будущего Витао зависит не только от него. У него контракт с «Шахтером», но сам футболист предпочтение отдает «Интернасьоналу», - отметил представитель Витао.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» остро заинтересована в подписании центрбека в январе, и кандидатура Витао была высоко оценена главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.