В Реале склоняются к выкупу Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Мадридский «Реал», который весной нынешнего года оформил аренду 18-летнего правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса сроком на полтора сезона, склоняется к тому, чтобы совершить полноценный выкуп контракта бразильца.

На текущий момент Тобиас является игроком «Кастильи» - второй команды «королевского клуба», и имеет арендное соглашение до июля 2023 года. Однако в руководстве «Реала» все больше сторонников того, чтобы поскорее договориться с «Шахтером» о выкупе контракта футболиста.

У «Реала» есть опция на выкуп Тобиаса за 18 миллионов евро, но не исключено, что мадридцы попробуют поторговаться с «Шахтером».

Трансфер Тобиаса видится для ряда высокопоставленных лиц «Реала» стратегической инвестицией в будущее. В Мадриде полагают, что бразилец может пробиться в первую команду, и стать важным игроком для «бланкос».

Кроме того, в «Реале» благодаря получению испанского гражданства Милитао, Винисиусом Жуниором и Родриго, вновь освобождаются вакансии для игроков не из стран ЕС, что делает вопрос полноценного выкупа Тобиаса еще более актуальным.

На текущий момент Винисиус Тобиас сыграл 14 матчей за «Кастилью» во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.