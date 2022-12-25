В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от попыток подписать французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Испанскому гранду надоело поведение игрока и его окружения.

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В «Реале» поставили в приоритет Родриго и Винисиуса Жуниора. На «Сантьяго Бернабеу» уверен, что появление в командной раздевалке Мбаппе может сказаться на обстановке внутри коллектива крайне негативно.

Как известно, Килиан Мбаппе мог стать игроком «Реала» минувшим летом в качестве свободного агента. Но переход сорвался по инициативе француза, который продлил контракт с «ПСЖ».