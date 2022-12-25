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Испания
25 декабря 2022, 11:15 | Обновлено 25 декабря 2022, 11:36
1970
1

В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения

У «сливочных» лопнуло терпение

25 декабря 2022, 11:15 | Обновлено 25 декабря 2022, 11:36
1970
1
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от попыток подписать французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Испанскому гранду надоело поведение игрока и его окружения.

В «Реале» поставили в приоритет Родриго и Винисиуса Жуниора. На «Сантьяго Бернабеу» уверен, что появление в командной раздевалке Мбаппе может сказаться на обстановке внутри коллектива крайне негативно.

Как известно, Килиан Мбаппе мог стать игроком «Реала» минувшим летом в качестве свободного агента. Но переход сорвался по инициативе француза, который продлил контракт с «ПСЖ».

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Источник Marca
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Cruijff
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