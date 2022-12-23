Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Джуд Беллингем вошел в пятерку
Популярный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов.
Теперь самым дорогим игроком является звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оценивают в 180 миллионов евро. После ЧМ-2022 в Катаре к ценнику Килиана прибавилось еще 20 миллионов.
На второй строчке расположился Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 170 миллионов. Тройку замыкает игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 120 миллионов.
Топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн. евро
- Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн. евро
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / Англия) – 110 млн. евро
- Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн. евро
- Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн. евро
- Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 100 млн. евро
- Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 100 млн. евро
- Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн. евро
- Гави («Барселона» / Испания) – 90 млн. евро
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