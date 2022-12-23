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23 декабря 2022, 19:18 | Обновлено 23 декабря 2022, 19:30
3359
8

Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда

Джуд Беллингем вошел в пятерку

23 декабря 2022, 19:18 | Обновлено 23 декабря 2022, 19:30
3359
8
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Instagram. Килиан Мбаппе

Популярный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов.

Теперь самым дорогим игроком является звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оценивают в 180 миллионов евро. После ЧМ-2022 в Катаре к ценнику Килиана прибавилось еще 20 миллионов.

На второй строчке расположился Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 170 миллионов. Тройку замыкает игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 120 миллионов.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt:

  1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 180 млн евро
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 170 млн. евро
  3. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 120 млн. евро
  4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / Англия) – 110 млн. евро
  5. Фил Фоден («Манчестер Сити» / Англия) – 110 млн. евро
  6. Педри («Барселона» / Испания) – 100 млн. евро
  7. Джамал Мусиала («Бавария» / Германия) – 100 млн. евро
  8. Букайо Сака («Арсенал» / Англия) – 100 млн. евро
  9. Федерико Вальверде («Реал» / Уругвай) – 100 млн. евро
  10. Гави («Барселона» / Испания) – 90 млн. евро
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Источник Transfermarkt
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Комментарии 8
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Remark
А Мудрик где?
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GloryUkraine
А Мудрик безцінний. Він не продається.
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+2
zzg77
Мудрика не включили в список, так как не могут сложить цены! То ли 200 млн., то ли 50 млн., то ли пусть гниёт в Шахтёре.
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+2
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AK.228
Во, диб..ли😂 хейтери Мудріка 
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0
Александр Шевченко
Где забыли крото звязду Михайла Мудрика, ау. Ваще-то этот нагеленный обатухенный должен быть на 9 месте, вместо Вальверде, который должен быть на 10м, а ХАви так ваще не должен в топ-10 присутствовать 
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0
dd22ff33
Читаю новость, заранее зная комментарии))
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0
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