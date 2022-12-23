Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда

Популярный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов.

Теперь самым дорогим игроком является звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оценивают в 180 миллионов евро. После ЧМ-2022 в Катаре к ценнику Килиана прибавилось еще 20 миллионов.

На второй строчке расположился Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 170 миллионов. Тройку замыкает игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 120 миллионов.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt: