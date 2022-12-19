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19 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 19 декабря 2022, 02:12
295
0

Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком

Главные новости за 18 декабря на Sport.ua

19 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 19 декабря 2022, 02:12
295
0
Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 декабря.

1. Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу. Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон.

2. И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу. Лионель Месси навсегда запомнит этот Мундиаль.

3. Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю. Анхель – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства.

4. Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022. Все награды - Аргентине.

5. Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте. Весь пьедестал почета заняли норвежцы.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт останется в сборной Англии. Тренер продолжит работу с командой.

7. Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо. Украинец рассматривается нидерландцами как трансферная возможность в январе.

8. ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы. Силия Кусситини выбежала на радостях к своему сыну после окончания матча.

9. Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере. В финале была обыграна Амарисса Кьяра Тот.

10. Анси-2022. Хаузер выиграла масс-старт без украинок. В цветочную церемонию забежали сразу четыре француженки.

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Источник Sport.ua
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