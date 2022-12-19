Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси признан лучшим игроком

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 декабря.

1. Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу. Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон.

2. И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу. Лионель Месси навсегда запомнит этот Мундиаль.

3. Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю. Анхель – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства.

4. Определен лучший вратарь и лучший молодой игрок ЧМ-2022. Все награды - Аргентине.

5. Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте. Весь пьедестал почета заняли норвежцы.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт останется в сборной Англии. Тренер продолжит работу с командой.

7. Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо. Украинец рассматривается нидерландцами как трансферная возможность в январе.

8. ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы. Силия Кусситини выбежала на радостях к своему сыну после окончания матча.

9. Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере. В финале была обыграна Амарисса Кьяра Тот.

10. Анси-2022. Хаузер выиграла масс-старт без украинок. В цветочную церемонию забежали сразу четыре француженки.