ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
Силия Кусситини выбежала на радостях к своему сыну после окончания матча
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному голу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Для Лионеля Месси эта победа стала исторической, ведь единственный крупный трофей, который он не выигрывал был именно чемпионат мира.
После окончания матча мама звездного аргентинца Силия Кусситини выбежала на поле чтоб обнять и поцеловать своего сына. По-настоящему трогательный момент...
Messi with his Mother 🥹❤️#FIFAWorldCup— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 18, 2022
pic.twitter.com/uFX7hI6ZQz
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