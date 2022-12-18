И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил в этом матче дубль. Именно он забил первый и последний гол своей команды.

После финального матча традиционно был назван лучший игрок встреч. Им и стал звездный Лионель Месси. Помимо этой наград он также получил приз лучшего игрока всего чемпионата.