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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 23:05 |
831
1

И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу

Лионель Месси навсегда запомнит этот Мундиаль

18 декабря 2022, 23:05 |
831
1
И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил в этом матче дубль. Именно он забил первый и последний гол своей команды.

После финального матча традиционно был назван лучший игрок встреч. Им и стал звездный Лионель Месси. Помимо этой наград он также получил приз лучшего игрока всего чемпионата.

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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14sergey1953
Сегодня Месси, окончательно утвердил себя в статусе лучшего футболиста мира, за всю историю футбола!!!
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