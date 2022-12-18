И снова он. Назван лучший игрок финала ЧМ-2022 по футболу
Лионель Месси навсегда запомнит этот Мундиаль
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси оформил в этом матче дубль. Именно он забил первый и последний гол своей команды.
После финального матча традиционно был назван лучший игрок встреч. Им и стал звездный Лионель Месси. Помимо этой наград он также получил приз лучшего игрока всего чемпионата.
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