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ITF
18 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 18 декабря 2022, 13:12
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0

Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере

В финале была обыграна Амарисса Кьяра Тот

18 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 18 декабря 2022, 13:12
250
0
Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победителем турнира ITF в турецкой Анталье. В финале она в трех сетах обыграла вторую сеянную венгерку Амариссу Кьяру Тот.

Финал

Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия, 2) – 6:4, 2:6, 6:3

Для Соболевой это третий титул на уровне ITF в карьере: в прошлом году она побеждала в Анталии и Шымкенте. В полуфинале украинка обыграла Наталию Сенич.

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Источник Sport.ua
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