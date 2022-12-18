ITF18 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 18 декабря 2022, 13:12
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Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере
В финале была обыграна Амарисса Кьяра Тот
18 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 18 декабря 2022, 13:12
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победителем турнира ITF в турецкой Анталье. В финале она в трех сетах обыграла вторую сеянную венгерку Амариссу Кьяру Тот.
Финал
Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия, 2) – 6:4, 2:6, 6:3
Для Соболевой это третий титул на уровне ITF в карьере: в прошлом году она побеждала в Анталии и Шымкенте. В полуфинале украинка обыграла Наталию Сенич.
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