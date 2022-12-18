Анталия. Соболева выиграла третий титул в карьере

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победителем турнира ITF в турецкой Анталье. В финале она в трех сетах обыграла вторую сеянную венгерку Амариссу Кьяру Тот.

Финал

Анастасия Соболева (Украина) – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия, 2) – 6:4, 2:6, 6:3

Для Соболевой это третий титул на уровне ITF в карьере: в прошлом году она побеждала в Анталии и Шымкенте. В полуфинале украинка обыграла Наталию Сенич.