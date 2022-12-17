Соболева вышла в финал турнира ITF в Турции
Украинка в полуфинале легко переиграла соперницу из Сербии
Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал грунтового 15-тысячника ITF в Турции.
В полуфинальном матче 18-летняя украинка в двух сетах переиграла 19-летнюю Наталию Сенич из Сербии.
Анталья. Полуфинал
Анастасия Соболева (Украина) – Наталия Сенич (Сербия) – 6:2, 6:2
В матче за титул Соболева сыграет против победительницы встречи Дарья Лодикова – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия).
Отметим, что в этом году Анастасия турниров еще не выигрывала. В прошлом сезоне на ее счету было два титула на турнирах ITF W15.
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