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ITF
17 декабря 2022, 11:20 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:21
61
0

Соболева вышла в финал турнира ITF в Турции

Украинка в полуфинале легко переиграла соперницу из Сербии

17 декабря 2022, 11:20 | Обновлено 17 декабря 2022, 11:21
61
0
Соболева вышла в финал турнира ITF в Турции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал грунтового 15-тысячника ITF в Турции.

В полуфинальном матче 18-летняя украинка в двух сетах переиграла 19-летнюю Наталию Сенич из Сербии.

Анталья. Полуфинал
Анастасия Соболева (Украина) – Наталия Сенич (Сербия) – 6:2, 6:2

В матче за титул Соболева сыграет против победительницы встречи Дарья Лодикова – Амарисса Кьяра Тот (Венгрия).

Отметим, что в этом году Анастасия турниров еще не выигрывала. В прошлом сезоне на ее счету было два титула на турнирах ITF W15.

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Анастасия Соболева ITF Анталья Наталия Сенич
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Источник Sport.ua
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