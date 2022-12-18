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  4. Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо
Украина. Премьер лига
18 декабря 2022, 11:43 |
947
3

Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо

Украинец рассматривается нидерландцами как трансферная возможность в январе

18 декабря 2022, 11:43 |
947
3
Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Руководство нидерландского ПСВ вместе с главным тренером команды Рудом ван Нистелроем рассматривает варианты по замене вингера Коди Гакпо, который в январе после успешного ЧМ-2022 может быть продан в один из топ-клубов Европы.

На примете у ПСВ есть два варианта – 24-летний вингер АЗ и сборной Швеции Йеспер Карлссон и 25-летний хавбек «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков.

За первого, как ожидается, АЗ запросит 20 миллионов евро, что видится чрезмерной суммой для боссов ПСВ, и может помешать сделке.

По Цыганкову ситуация еще более запутанная. Контракт Виктора с «Динамо» истекает летом следующего года, но киевляне вряд ли согласятся отпустить своего лидера по сниженной цене в январе, даже если тот окончательно откажется подписывать новое трудовое соглашение.

С учетом того, что переплачивать за новичка в январе ПСВ явно не намерен, в январе заменить Гакпо нидерландцам будет не так уж и просто.

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Источник Ed.nl
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Комментарии 3
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zhyr
Циганков черговий футболіст Динамо, якому Суркіс поломав міжнародну кар'єру. В 25 мабуть вже повністтю сформований футболіст і чи зможе він адаптуватись до нових, більш важких  умов? А це його "сирой" вже дратує. 
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+2
Александр Чернокур
Лучше бы Мудрика взяли в ПСВ .Повыше скорость чем у Цыганкова .Хороший клуб .постоянно участвует в лиге чемпионов .В ПСВ Мудрик будет в основе .в Арсенале сомнительно
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0
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