Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо

Руководство нидерландского ПСВ вместе с главным тренером команды Рудом ван Нистелроем рассматривает варианты по замене вингера Коди Гакпо, который в январе после успешного ЧМ-2022 может быть продан в один из топ-клубов Европы.

На примете у ПСВ есть два варианта – 24-летний вингер АЗ и сборной Швеции Йеспер Карлссон и 25-летний хавбек «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков.

За первого, как ожидается, АЗ запросит 20 миллионов евро, что видится чрезмерной суммой для боссов ПСВ, и может помешать сделке.

По Цыганкову ситуация еще более запутанная. Контракт Виктора с «Динамо» истекает летом следующего года, но киевляне вряд ли согласятся отпустить своего лидера по сниженной цене в январе, даже если тот окончательно откажется подписывать новое трудовое соглашение.

С учетом того, что переплачивать за новичка в январе ПСВ явно не намерен, в январе заменить Гакпо нидерландцам будет не так уж и просто.