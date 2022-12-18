ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт останется в сборной Англии
Тренер продолжит работу с командой
Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии. Об этом сообщил глава Английской футбольной ассоциации Марк Буллингем.
Ранее в СМИ ходили разговоры о том, что Саутгейт покинет команду после ЧМ-2022. Однако теперь стало известно, что весь тренерский штаб продолжит работу с командой до завершения Евро-2024.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018 и в финал Евро-2020.
December 18, 2022
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