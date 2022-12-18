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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 13:35 |
255
2

ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт останется в сборной Англии

Тренер продолжит работу с командой

18 декабря 2022, 13:35 |
255
2
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт останется в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии. Об этом сообщил глава Английской футбольной ассоциации Марк Буллингем.

Ранее в СМИ ходили разговоры о том, что Саутгейт покинет команду после ЧМ-2022. Однако теперь стало известно, что весь тренерский штаб продолжит работу с командой до завершения Евро-2024.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018 и в финал Евро-2020.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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luceorius
Значить наступним чемпіоном світу стане не Англія.
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+1
Old Т
Значит скоро увидимся.
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