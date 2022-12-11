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  4. Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 10:29 |
588
1

Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии

Будущее тренера решится в ближайшие дни

11 декабря 2022, 10:29 |
588
1
Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Будущее Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии под вопросом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, в ближайшие дни Саутгейт проведет встречу с руководством Футбольной ассоциации Англии, на которой будет обсуждаться будущее тренера в сборной.

Напомним, вчера Англия вылетела из ЧМ-2022 в четвертьфинале, проиграв 1:2 Франции. Саутгейт возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018 и в финал Евро-2020.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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Yura Юрий
до него результаты были еще хуже, так что не все так однозначно
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