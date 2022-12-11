Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии

Будущее Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии под вопросом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, в ближайшие дни Саутгейт проведет встречу с руководством Футбольной ассоциации Англии, на которой будет обсуждаться будущее тренера в сборной.

Напомним, вчера Англия вылетела из ЧМ-2022 в четвертьфинале, проиграв 1:2 Франции. Саутгейт возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018 и в финал Евро-2020.