Роналду может стать одноклубником Зинченко, Азар завершил карьеру в сборной

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 декабря.

1. Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет. Реально ли это? Разбираемся.

2. Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины. Состоялся последний матч года в чемпионате Украины.

3. А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду. Звездный португалец может стать одноклубником Александра Зинченко.

4. Будивельник разгромил болгарский Берое в Балканской лиге. Киевский клуб выиграл гостевой поединок со счетом 86:65.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Флик останется тренером сборной Германии. Об этом сообщил сам наставник Бундестима.

6. Два на два. Рух спас игру с Черноморцем, проигрывая 0:2. Команды обменялись ударными таймами.

7. Журналист: «Ребров не очень хочет обсуждать тему сборной Украины». У наставника контракт в ОАЭ.

8. ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии. ЧМ-2022 стал последним турниром в сборной.

9. Фермеры атакуют. Экс-форвард сборной Бразилии Фред судится со скотоводами. Скандальная история из-за океана, связанная с бывшим топ-форвардом французского Лиона.

10. Выбыл до чемпионата мира. Пидручному предстоит операция на колене. Капитан мужской сборной будет восстанавливаться больше месяца.