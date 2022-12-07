Журналист: «Ребров не очень хочет обсуждать тему сборной Украины»

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что говорил с наставником Сергеем Ребровым о том, примет ли он сборную Украины, но тренер не готов обсуждать этот вопрос, так как имеет контракт с клубом «Аль-Айн».

«Я разговаривал с Ребровым на эту тему, тему сборной, но он не очень хочет это обсуждать, потому что у него контракт с «Аль-Айном». Я чувствую большое желание возглавить сборную Украины, но у него договор до лета с «Аль-Айном».

«Я знаю, что был разговор между Ребровым и Павелко, но все это только разговоры, потому что у Сергея Реброва контракт».

«И вопрос в том, что на время старта отбора Евро-2024 в марте у Реброва будет этот контракт в ОАЭ», — сказал Вацко.

УАФ пока не сообщила, кто будет тренером сборной в отборе Евро-2024. Договор наставника Александра Петракова завершается в конце месяца.