Два на два. Рух спас игру с Черноморцем, проигрывая 0:2
Команды обменялись ударными таймами
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Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 14-го тура
«Рух» – «Чорноморец» – 2:2
Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35
Пидгурский, 44, Довгий, 64, Слюбык, 72 – Брагару, 45, Непогодов, 82
«Рух»: Ледвий, Слюбык, Роман (Китела, 90+5), Мысык (Лях, 79), Сапуга, Довгий, Пидгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасныця, 79).
Запасные: Панькив, Герета, Веремиенко, Федор, Пастух.
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузык, Политыло, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).
Запасные: Варакута, Штогрин, Плакса, Черткоев, Билый, Даскалыця, Наумец, Кубемба.
Арбитр: Виктор Копиевский
Стадион: «Украина» (Львов)
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