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Чемпионат Украины
Рух Львов
07.12.2022, FT 2 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 15:06 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:08
522
1

Два на два. Рух спас игру с Черноморцем, проигрывая 0:2

Команды обменялись ударными таймами

07 декабря 2022, 15:06 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:08
522
1
Два на два. Рух спас игру с Черноморцем, проигрывая 0:2

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 14-го тура

«Рух» – «Чорноморец» – 2:2

Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Пидгурский, 44, Довгий, 64, Слюбык, 72 – Брагару, 45, Непогодов, 82

«Рух»: Ледвий, Слюбык, Роман (Китела, 90+5), Мысык (Лях, 79), Сапуга, Довгий, Пидгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасныця, 79).

Запасные: Панькив, Герета, Веремиенко, Федор, Пастух.

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузык, Политыло, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).

Запасные: Варакута, Штогрин, Плакса, Черткоев, Билый, Даскалыця, Наумец, Кубемба.

Арбитр: Виктор Копиевский

Стадион: «Украина» (Львов)

РУХ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Владимир Копяк
Вполне закономерный результат двух очень слабых команд этого чемпионата страны. По всей вероятности они обе и вылетят в 1 лигу весной.
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