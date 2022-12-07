Рух – Черноморец – 2:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты перенесенного матча 14-го тура УПЛ
В перенесенном матче 14-го тура УПЛ «Рух» оформил камбэк в матче с «Черноморцем».
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 14-го тура.
«Рух» – «Черноморец» – 2:2
Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35
«Рух»: Ледвий, Слюбык, Роман (Китела, 90+5), Мысык, Сапуга, Довгый, Пидгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасница, 79).
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петька, 81), Кузык, Политило, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).
Первый гол Юсова
Второй гол Юсова
Гол Рунича
Гол Карабина
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок уверен в своей команде
Туринский клуб может оказаться в Серии В из-за финансовых махинаций