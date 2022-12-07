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07 декабря 2022, 15:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:23
302
0

Рух – Черноморец – 2:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты перенесенного матча 14-го тура УПЛ

07 декабря 2022, 15:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 15:23
302
0
Рух – Черноморец – 2:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

​В перенесенном матче 14-го тура УПЛ «Рух» оформил камбэк в матче с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 14-го тура.

«Рух» – «Черноморец» – 2:2

Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

«Рух»: Ледвий, Слюбык, Роман (Китела, 90+5), Мысык, Сапуга, Довгый, Пидгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасница, 79).

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петька, 81), Кузык, Политило, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).

Первый гол Юсова

Второй гол Юсова

Гол Рунича

Гол Карабина

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
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Источник ТСН
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