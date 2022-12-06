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Чемпионат Украины
Рух Львов
07.12.2022 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 17:51 | Обновлено 06 декабря 2022, 18:02
133
0

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды закончат выступления в первой части сезона

06 декабря 2022, 17:51 | Обновлено 06 декабря 2022, 18:02
133
0
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Инстаграм Руха

В среду, 7 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и одесский «Черноморец». Последняя игра календарного года в УПЛ пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.

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«Рух»

Перед отчетным матчем «Рух» находится на тринадцатом месте в турнирной таблице. Но не все так страшно – таблица изобилует числами «13» и «14» в графе «сыгранные матчи», поэтому львовяне, которые как раз будут играть один из перенесенных матчей, имеют возможность, сыграв полноценную «пятнадцатку», переместиться сразу на седьмое или восьмое место (если «Металлист 1925» выиграет свой перенесенный матч).

О форме «руховцев» может свидетельствовать тот факт, что за последние пять матчей они выиграли только раз, но проиграли столько же. Остальные три матча завершились вничью. Учитывая, что игры были преимущественно с соперниками своего уровня, такой результат закономерен. Львовская молодежь прогрессирует, но, как и любая молодежь, нестабильна.

Особо стоит отметить прогресс Марка Сапуги, который в свои девятнадцать лет прочно цементирует центр поля и уже успел примерить капитанскую повязку. Виталий Роман, Дмитрий Ледвий, Богдан Слюбик – за ними тоже стоит понаблюдать, моментами их игра выглядит многообещающе.

Не поможет «Руху» в матче нападающий Климчук, который перебрал карточек, поэтому Кучуку придется либо довериться юному Карабину, либо отправлять в нападение Таллеса или Альваренгу, которые являются номинальными полузащитниками.

Кстати, о Кучуке. Досадно признавать, но наставник либо смирился с перспективой работать в клубе с, при всем уважении к развитию «Руха», небольшими возможностями (дай Бог, конечно, ошибиться в оценке возможностей), либо зимой он распрощается с командой.

«Черноморец»

Многострадальная одесская команда не находится на последнем месте турнирной таблицы только из-за того, что есть еще хуже выступающий клуб - «Львов». Роман Григорчук все еще не может слепить из своих футболистов то, что он хочет видеть. К примеру, в предыдущей игре против «Кривбасса» вполне можно было бы брать очки, но даже там одесситы сумели проиграть. Словом, все уныло. Нападение команды забил восемь мячей в четырнадцати матчах - есть вопросы относительно предпоследнего места?

В вышеупомянутой игре с «Кривбассом» удаление получил центральный защитник Джеймс, поэтому и защита в матче с «Рухом» будет неоптимальной.

Можно было бы сказать, что большие надежды будут на зимнюю паузу, но есть одно «но». Владельца «Черноморца» буквально недавно задержала НАБУ, неизвестно, как это отразится на финансировании команды. Одним словом, стоит отбыть игру с «Рухом», а потом осторожно планировать перестройку команды.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли три матча – по одной победе, ничьей и поражению, разница мячей 7:6 в пользу львовян. Особенно результативной получилась игра в прошлом сезоне, в которой «Рух» уступал 0:3, сравнял счет, но на последних минутах все же пропустил еще раз.

Ориентировочные составы

«Рух»: Ледвий - Роман, Холод, Слюбык, Мысык – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Карабин.

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Петько, Билый, Ермаков – Кравченко, Плакса, Политыло – Бадибанга, Гладкий, Брагару.

Прогноз на противостояние

Обе команды будут хотеть победить. Предположим, что одесситам не удастся хлопнуть дверью и перед зимней паузой улучшить свою турнирную ситуацию, а львовяне тоже довольствуются одним набранным очком.

7 декабря, пятница

«Рух» – «Черноморец»
Львов. Стадион «Украина». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
РУХ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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