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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Сегодняшняя игра точно была выигрышной»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 19:42 |
296
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Сегодняшняя игра точно была выигрышной»

Тренер «Черноморца» – о матче против «Руха»

07 декабря 2022, 19:42 |
296
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Сегодняшняя игра точно была выигрышной»
YouTube. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ против «Руха» (ничья 2:2):

«Сегодняшняя игра точно была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр. Но, к сожалению, произошло так. Это удар, но с ним нужно справляться и идти дальше.

Не думаю, что можно говорить о том, что команда измучилась, подсела. В таких ситуациях так бывает. Мы понимаем, что стратегически должно быть по-другому. Первый тайм – все в наших руках, мы все контролируем. Второй тайм – все немного изменилось.

При этом мы и во втором тайме имели возможность закрыть игру. Не сказал бы, что мы поменяли стиль игры. Просто на подсознании сидело, что 2:0, можно сыграть аккуратнее, без лишнего риска. Но обычно это не помогает.

Это не были провальные 45 минут. Но были допущены ошибки, после которых забили голы».

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух - Черноморец
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Источник ФК Рух Львов
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