Роман ГРИГОРЧУК: «Сегодняшняя игра точно была выигрышной»
Тренер «Черноморца» – о матче против «Руха»
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ против «Руха» (ничья 2:2):
«Сегодняшняя игра точно была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр. Но, к сожалению, произошло так. Это удар, но с ним нужно справляться и идти дальше.
Не думаю, что можно говорить о том, что команда измучилась, подсела. В таких ситуациях так бывает. Мы понимаем, что стратегически должно быть по-другому. Первый тайм – все в наших руках, мы все контролируем. Второй тайм – все немного изменилось.
При этом мы и во втором тайме имели возможность закрыть игру. Не сказал бы, что мы поменяли стиль игры. Просто на подсознании сидело, что 2:0, можно сыграть аккуратнее, без лишнего риска. Но обычно это не помогает.
Это не были провальные 45 минут. Но были допущены ошибки, после которых забили голы».
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