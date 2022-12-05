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Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 19:01 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:17
1286
3

Собственник Черноморца задержан НАБУ

У бизнесмена проблемы

05 декабря 2022, 19:01 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:17
1286
3
Собственник Черноморца задержан НАБУ
Twitter. Борис Кауфман

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Ранее Кауфман находился в Греции, а затем ненадолго вернулся в Украину. Вскоре он собрался вновь покинуть пределы Украины, но был задержан. О причинах такого шага ничего не известно.

Сообщается, что Борис Кауфман мог свободно покинуть страну, несмотря на военное положение, так как он является отцом троих детей, а также имеет «белый билет». Источник утверждает, что ДБР издало в отношении Кауфмана так называемый индекс В, который предусматривает изучение всех документов относительно лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман среди прочего является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления, медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман является владельцем одесского футбольного клуба «Черноморец».

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Черноморец Одесса Борис Кауфман Украинская Премьер-лига
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Источник Украинская правда
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NachoBarbero
А коли вже затримають власника Динамо Київ?
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Gargantua
задержание НАБУ я бы особой проблемой не считал.
это уже похоже на анекдот
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