Собственник Черноморца задержан НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Ранее Кауфман находился в Греции, а затем ненадолго вернулся в Украину. Вскоре он собрался вновь покинуть пределы Украины, но был задержан. О причинах такого шага ничего не известно.

Сообщается, что Борис Кауфман мог свободно покинуть страну, несмотря на военное положение, так как он является отцом троих детей, а также имеет «белый билет». Источник утверждает, что ДБР издало в отношении Кауфмана так называемый индекс В, который предусматривает изучение всех документов относительно лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман среди прочего является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления, медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман является владельцем одесского футбольного клуба «Черноморец».