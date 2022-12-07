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Бразилия
07 декабря 2022, 16:48 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:55
531
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Фермеры атакуют. Экс-форвард сборной Бразилии Фред судится со скотоводами

Скандальная история из-за океана, связанная с бывшим топ-форвардом французского Лиона

07 декабря 2022, 16:48 | Обновлено 07 декабря 2022, 16:55
531
0
Фермеры атакуют. Экс-форвард сборной Бразилии Фред судится со скотоводами
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

В апреле 2005 года в составе национальной сборной Бразилии дебютный матч провел 21-летний на тот момент форвард Крузейро Фредерико Шавес Гедес, ставший впоследствии куда более известным на родине и в Европе как просто Фред. В поединке против Гватемалы (3:0) нападающий вышел на замену в начале второго тайма вместо Робиньо, отличиться результативными действиями не смог, зато засветился на глазах скаутов, в том числе и ряда европейских клубов.

Свой следующий матч за Селесао Фред провел уже в ноябре 2005 года (оформил дубль в ворота сборной ОАЭ, а бразильцы разбили соперника со счетом 8:0), но прибыл в расположение национальной команды не как футболист Крузейро, а как полноправный игрок французского Лиона. Летом Ткачи заплатили Лисам 15,5 миллионов евро, чтобы заполучить талантливого бомбардира в свои ряды. На тот момент Лион как раз твердо укрепился в роли гегемона французской Лиги 1, выиграв кряду четыре сезона, предшествовавших трансферу Фреда.

В дебютном сезоне во Франции Фред отличился 14 забитыми мячами в 31 поединке, а Лион вновь завоевал золото чемпионата. Затем форвард записал в актив 11 голов в 20 матчах сезона-2006/07 и 7 – в 21 поединке в рамках чемпионата-2007/08. Всякий раз Ткачи брали чемпионство, непокорившееся команде лишь после того, как Фред ее покинул. Начиная с сезона-2008/09 и по сегодняшний день, Лион трижды финишировал на втором месте, но ни разу не выигрывал золото. В статусе гранда № 1 французского футбола в этот период окончательно утвердился Пари Сен-Жермен, в который щедро потекли деньги катарских инвесторов…

Фред же вернулся обратно в Бразилию, где сперва подписал контракт с Флуминенсе, а затем поиграл за Атлетико Минейро и родной Крузейро. В рядах Трехцветных из Рио дважды становился чемпионом Бразилии, а также смог не выпасть из поля зрения тренеров национальной команды, что позволило Фреду съездить на Кубок Америки в 2011-м, Кубок конфедераций в 2013-м (к слову, триумфальный для Селесао), а еще – сыграть на домашнем для бразильцев чемпионате мира в 2014-м, который завершился минорным поражением в полуфинале от Германии со счетом 1:7.

После унизительного поражения от немцев в сборной Бразилии произошли существенные кадровые пертурбации. Фред уже не вызывался в расположение Селесао, но продолжал играть на клубном уровне, а попрощаться с футболом решился только летом нынешнего года. На тот момент форварду было уже 38 лет, и он пытался в рядах Флуминенсе навязать конкуренцию куда более молодым оппонентам, а также другим ветеранам, вернувшимся доигрывать на родину, среди которых оказался и 36-летний экс-нападающий харьковского Металлиста Виллиан.

После ухода из футбола, казалось бы, Фреду только и оставалось, что в полную грудь вдыхать воздух свободы, а также наслаждаться каждой минутой, проведенной в компании родных и близких. С этой целью еще в 2012 году, в бытность игроком Флуминенсе, Фред приобрел пристойный участок земли в живописнейшем месте, расположенном неподалеку от населенного пункта Карлуш-Шагас штата Минас-Жерайс в долине реки Мукури. Но сразу после полноценного переезда экс-футболиста в свое поместье, где ранее он объявлялся только во время отпуска и продолжительных выходных, Фред столкнулся с серьезным противодействием со стороны местных жителей.

Тамошние фермеры и скотоводы оказались далеко не в восторге от полноценного соседства с экс-форвардом Лиона и сборной Бразилии. Более того, они подали на Фреда в суд из-за разногласий по поводу использования участков земли, вплотную прилегающих к поместью бывшего футболиста, а вскоре добились запрета, предписывающего Фреду немедленно выполнить решение судей и передать ключи от замка на воротах соседям-истцам.

Фермеры утверждают, что после того, как Фред приобрел ранчо в долине реки Мукури, они стали соседствовать со звездным футболистом. Более десяти лет между Фредом и скотоводами не было никаких недоразумений, а последние спокойно прогоняли через земли экс-форварда Лиона свои стада для выпаса на облюбованных ими ранее местах. Все изменилось в мае нынешнего года, когда фермеры увидели, что Фред поручил работникам соорудить высокий забор и установить замок на воротах с целью ограничить доступ чужакам к своей территории.

Именно этот факт не понравился скотоводам, и они подали на Фреда в суд. В свое оправдание бывший футболист заявил, что после завершения карьеры он почувствовал необходимость в уединении, а соседей попросил отыскать другой путь к землям, где происходит выпас скота. Но фермеры упорно стояли на своем, и в ходе затяжного процесса сумели убедить суд в том, что иного доступа к пастбищу, кроме как через территорию, принадлежащую Фреду, не существует, из-за чего происходит ограничение их прав и свобод, а также препятствование свободному ведению экономической деятельности.

В ходе судебного разбирательства адвокаты, нанятые скотоводами, утверждали, что Фред якобы специально решил уничтожить бизнес местных фермеров, не позволяя тем ежедневно выгонять на пастбища порядка 150 голов крупного рогатого скота. Оказавшись в стесненных условиях и без должного выпаса, животные начали болеть, а некоторые и вовсе погибли. В свою пользу скотоводы также трактовали и молчаливое согласие Фреда на их деятельность, которое де-факто присутствовало в течение последних десяти лет, а также откровенно спекулировали на экономических проблемах всего региона, которые якобы могут существенно обостриться, если придется закрывать их фермерские хозяйства из-за одного-единственного поместья экс-форварда сборной Бразилии.

Также истцы заявили, что никогда не причиняли неудобств и не наносили ущерба своей деятельностью имуществу Фреда, поскольку, если бы было иначе, то экс-футболист не только гораздо раньше запретил бы им прогонять через свою территорию стада скота, но и первым подал бы в суд, чтобы добиваться восстановления своих прав и компенсации убытков.

Представители Фреда пытались возражать, но серьезных аргументов, по мнению судьи Лилиан Каэтано, так и не нашли. В итоге Фемида обязала экс-форварда Лиона и сборной Бразилии не препятствовать проходу скотоводов вместе со своими стадами через принадлежащую ему территорию, а также передать ключи представителям истца, чтобы никаких преград для выполнения решения не существовало. Кроме того, на Фреда были наложены серьезные штрафы, точный размер которых предполагалось выяснить в ходе дальнейших заседаний. В частности, за недопуск скотоводов экс-футболист обязан был бы заплатить им от 10 тысяч до 1 миллиона бразильских реалов в день (от 1800 до 180 000 в пересчете на евро), в зависимости от размера стада и количества фермеров, доказавших факт нарушения их законных прав и свобод.

В ходе апелляции адвокатам Фреда удалось добиться отмены денежных штрафов в адрес своего клиента, однако судебный запрет на недопуск скотоводов остался в силе, из-за чего экс-форварду Лиона придется его выполнять, и считаться с волей своих куда менее статусных соседей. Слава, известность и деньги никак не помогли бывшему игроку сборной Бразилии, как это принято называть в Украине, решить вопрос в свою пользу, когда это было вразрез с требованиями закона…

Текст: meta.ua/uk/sport

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Источник Sport.ua
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