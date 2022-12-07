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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 07 декабря 2022, 12:54
1162
3

ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

ЧМ-2022 стал последним турниром в сборной

07 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 07 декабря 2022, 12:54
1162
3
ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Эден Азар объявил о том, что завершает карьеру в сборной Бельгии по итогам неудачного для команды чемпионата мира.

31-летний игрок решил, что национальной команде нужно обновление состава, поэтому не будет помощником сборной в отборе на Евро-2024 и далее.

Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола. Наибольшим достижением команды при Азаре стало третье место на ЧМ-2018.

Эден занимает 4-е место в истории сборной по количеству матчей и второе место - по количеству голов.

Сборная Бельгии на ЧМ-2022 не сумела выйти из группы. Сообщается, что в команде было множество конфликтов, а по итогам турнира сборную покинул наставник Роберто Мартинес.

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Источник Sport.ua
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zzg77
Він давно ніде вже не грає!
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+2
GloryUkraine
Гравець однієї команди. В Челсі був лідером, а в Реалі м'ячі подавав.
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+2
Виктор Войцеховский
Он ее, такое впечатление, года 2 как закончил 
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+2
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