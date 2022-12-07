ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
ЧМ-2022 стал последним турниром в сборной
Полузащитник «Реала» Эден Азар объявил о том, что завершает карьеру в сборной Бельгии по итогам неудачного для команды чемпионата мира.
31-летний игрок решил, что национальной команде нужно обновление состава, поэтому не будет помощником сборной в отборе на Евро-2024 и далее.
Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола. Наибольшим достижением команды при Азаре стало третье место на ЧМ-2018.
Эден занимает 4-е место в истории сборной по количеству матчей и второе место - по количеству голов.
Сборная Бельгии на ЧМ-2022 не сумела выйти из группы. Сообщается, что в команде было множество конфликтов, а по итогам турнира сборную покинул наставник Роберто Мартинес.
All the best, captain. ❤️🇧🇪 #MerciEden pic.twitter.com/Rsa0Mwf18T— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 7, 2022
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