ОФИЦИАЛЬНО. 31-летний Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» Эден Азар объявил о том, что завершает карьеру в сборной Бельгии по итогам неудачного для команды чемпионата мира.

31-летний игрок решил, что национальной команде нужно обновление состава, поэтому не будет помощником сборной в отборе на Евро-2024 и далее.

Азар провел за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола. Наибольшим достижением команды при Азаре стало третье место на ЧМ-2018.

Эден занимает 4-е место в истории сборной по количеству матчей и второе место - по количеству голов.



Сборная Бельгии на ЧМ-2022 не сумела выйти из группы. Сообщается, что в команде было множество конфликтов, а по итогам турнира сборную покинул наставник Роберто Мартинес.

