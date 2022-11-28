Германия сыграла вничью с Испанией, Шахтер снизил цену на Мудрика

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 ноября.

1. Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией. Фавориты группы E сильнейшего не определили.

2. Канада забила первый гол на мундиалях, но Хорватия отправила ее домой. «Клетчатые» одержали победу благодаря дублю Крамарича.

3. Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию. Африканцы сделали серьезную заявку на выход в плей-офф.

4. Коста-Рика наказала Японию за ошибку в защите. В Германии все обрадовались. Единственный гол в матче забил Кейшер Фуллер на 81-й минуте.

5. Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов. Львовьяне будуть зимовать на последнем месте в турнирной таблице.

6. Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика. Этим обстоятельством готов воспользоваться «Арсенал».

7. Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем. Коллектив Патрика ван Леувена не смог восстановить отрыв от киевского «Динамо».

8. ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде. В Карсоне (Калифорния) состоялся вечер бокса с чемпионским поединком.

9. Дали бой, но проиграли. Женская сборная Украины уступила Франции. Украинки потерпели второе поражение в квалификации на Евробаскет-2023.

10. Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину. В Украину может вернуться Егор Ярмолюк.