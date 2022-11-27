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Чемпионат мира
Бельгия
27.11.2022, FT 0 : 2
Марокко
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:19
2013
7

Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию

Африканцы сделали серьезную заявку на выход в плей-офф

27 ноября 2022, 16:56 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:19
2013
7
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийская сборная была фаворитом поединка. И не только по тому, что она является действующим бронзовым призером чемпионата мира. Свою нынешнюю силу команда Роберто Мартинеса показала уже в Катаре. В стартовой игре мундиаля-2022 Бельгия добилась непростой победы над Канадой – 1:0. И именно проявленный характер ставил ее однозначно выше команды Марокко.

Марокканцы, в свою очередь, на почин выступлений на ЧМ-2022 смогли потешить себя и своих поклонников ничьей 0:0 в противостоянии с Хорватией. Примечательным было то, что балканцы на чемпионате мира 2018 года завоевали «серебро». Получается, африканцам предстояло проявить себя в соперничестве с еще одним действующим призером ЧМ. Результат действий Марокко был интересен в сравнении.

Встреча началась под диктовку бельгийцев. Это не было удивительно. Удивило бы, если было бы наоборот. Забегая наперед, стоит отметить, что по итогам первого тайма европейцы добились показателя в 68% во владении мячом. А у африканцев этот показатель, соответственно, был на отметке в 32%. Впрочем, результативного преимущества команде Мартинеса это не давало.

Да, бельгийцы чаще владели мячом. Да, они больше находились в атаке и чаще угрожали воротам соперника. Были отличные удары в исполнении Батшуайи, Де Брюйне и вновь Де Брюйне. Но глобального перевеса команда не имела. Игроки сборной Марокко контратаковали и скучать Куртуа не позволяли. Активными были Зиеш, Хакими и Амдалла. А в компенсированное время первого тайма африканцам даже удалось забить, но, как оказалось, из положения вне игры. Отличился Зиеш, которого гола лишил видеоассистент арбитра.

После отдыха встреча возобновилась, по сути, с момента у Эдена Азара. На 52-й минуте он мог вывести свою сборную вперед, но надежно сыграл голкипер команды Марокко. Вскоре после этого опасно пробил головой Онана. Африканцы ответили на 57-й минуте, когда опасно и перспективно «выстрелил» Буфаль – мимо. Было ясно, что ни одна сборная не намерена себе изменять: бельгийцы продолжат доминировать, а марокканцы искать шанс в контрыгре.

Мартинес в помощь подопечным в середине второго тайма бросил в бой Мертенса и Тилеманса. Уже на пятой минуте своего пребывания на поле Мертенс мог отличиться – вновь надежно сыграл Мунир. Буквально тут же у Марокко в игру вступили Сабири и Аттият-Аллах. И надо же: Сабири стал джокером своей команды. На 73-й минуте он мастерски исполнил удар со штрафного. 0:1!

Бельгия была шокирована. Бельгия оказались на грани фиаско. Бельгия вынуждена была на заключительных минутах встречи пойти ва-банк. Команда помчалась в атаку неимоверными силами, на поле появился Лукаку. Парни Мартинеса готовы были бросить все на алтарь положительного результата в матче. Но как часто бывает: умчавшись вперед, они в итоге попали в плен. В компенсированное время матча Абухлаль с передачи Зиеша поставил точку в победе Марокко над Бельгией – 2:0.

Марокканцы с 4 очками вышли на 1 место в группе F и имеет все шансы для того, чтобы пробиться в плей-офф. Впереди у них игра с Канадой. Бельгийцы на 2 позиции с 3 пунктами и завершат они групповой этап встречей с Хорватией.

Чемпионат мира-2022. Группа F

Бельгия – Марокко – 0:2

Сабири, 73, Абухлаль, 90+2

Онана, 29 – Сабири, 90+5

Бельгия: Куртуа – Менье (Лукаку, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Онана (Тилеманс, 60), Кастань, Витцель, Де Брюйне, Т.Азар (Троссард, 75), Э.Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (Де Кетеларе, 75).

Марокко: Мунир – Хакими (Аттиат-Аллах, 68), Агерд, Мазрауи, Саисс, Амрабат, Зиеш, Оунахи (Эль-Ямик, 78), Буфаль (Абухлаль, 73), Амдалла (Сабири, 68), Эн Несири (Хамдалла, 73).

Арбитр: Сезар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика)

Стадион: «Аль-Тумама» (Доха)

БЕЛЬГИЯ – МАРОККО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 8
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pricolist
Не розумію у що грає Бельгія на цьому чм. Гравці наче перший раз бачуть один одного. На Марокко було приємно дивитись, перевершили супернику у багатох компотентах гри і закономірно виграли.  
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+3
leha_frenkel
Дивлюсь як Марокко , а перед тим Канада грали проти фаворитів бельгійців - постійний пресинг, від якого бельгійці губляться і деколи просто на відбій виносять м'яч....проти Канади бельгійцям відверто повезло, а сьогодні все стало на свої місця....просто чемпіонат несподіваних результатів 
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+2
Леха
По большому счету Бельгия ещё должна была проигрывать в 1 матче с Канадой ,канада их возила ,если бы не Куртуа то Бельгия бы влетела 
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0
ash
Нічого сенсаційного, у Марокко склад не гірше бельгійців.
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0
Gargantua
теперь еще и Канада унизит Хорватию
вот посмотрите
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-1
mikeUkraineTheBest
Бельгия обосралась. Вообще не понимаю за какие заслуги они в 5-ке рейтинга постоянно. Никакие. Игры просто нет. Канаду случайно выиграли.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Dar Veter
Конечно.... им Аллах помог. И теперь король всем подарит по яхте с гаремом.
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-5
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