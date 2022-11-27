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Чемпионат мира
Бельгия
27.11.2022, FT 0 : 2
Марокко
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:00
3708
15

Бельгия – Марокко – 0:2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка групповой стадии чемпионата мира

27 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:00
3708
15
Бельгия – Марокко – 0:2. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится встреча 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Бельгии и Марокко. Матч пройдет в Дохе, на поле стадиона «Аль-Тумама», начало – в 15:00 по киевскому времени.

Команда Бельгии в турнирной таблице группы F мундиаля после 1-го тура единолично лидирует, имея 3 очка. Она стартовала с победы над сборной Канады со счетом 1:0.

Сборная Марокко делит в таблице квартета 2-3 позиции с командой Дании, имея с ней по 1 набранному пункту. В первой игре в Катаре марокканская и хорватская сборные разошлись миром – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 15
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Владислав Антонов
Дивлюся на склад Бельгії і розумію, що шанс завоювати крупний трофей вони не реалізували. У праймі зараз лише де Брюйне та Куртуа, а решта або постаріли, або молодняк рівня Швейцарії чи Данії. 1/8 - їх максимум на цьому турнірі.
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+2
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Умник
Закономерно
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+1
Петр Яновский
Эта Бельгия уже живет за счет прошлого багажа. За это их должны были наказать.
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0
Хутин Пуйло
Що не так з цим ЧС? 
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0
Dar Veter
У Лунина истерика. Куртуа пустил в свой ближний угол.
Украина - за Канаду!!!!
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0
grifon.
Куртуа давай дорогу Луніну
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0
leha_frenkel
От що подобається на цьому чемпіонаті світу, так це команди, яких місяць тому записували в аутсайдери, а вони досить пристойно грають , ще й проти фаворитів - Марокко, СА, Канада 
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0
Dar Veter
Вот сейчас Лунин  угорает,  как Тибо пропустил сухой глист
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0
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Gargantua
не засчитали, а а спорт юа висит 0 -1
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0
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