В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бельгии и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Бельгия

Команда Роберто Мартинеса, хоть и занимает вторую строчку в рейтинге ФИФА, однако выиграть хотя бы один трофей пока так и не может. Практически в каждом турнире последние лет 10 бельгийцы являются одними из главных претендентов на победу, но пока их максимум – третье место на чемпионате мира 2018.

Вероятно, это последний шанс для золотого поколения «красных дьяволов» выиграть Мундиаль, так что они, безусловно, приложат максимум усилий для того, чтобы наконец-то поднять над головой престижнейший трофей. В стартовом туре бельгийцы минимально обыграли Канаду (1:0) и теперь им для выхода в 1/8 финала достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей в группе.

Марокко

«Атласские львы» пятый раз в истории играют в финальной стадии чемпионата мира. Главным достижением марокканцев является 1/8 финала в 1986-м, а четыре года назад они завершили борьбу уже после стадии группового раунда. А все потому, что на ЧМ-2018 сборная Марокко попала в группу, из которой было очень сложно выйти – соперниками африканцев были Португалия и Испания.

Два европейских тяжеловеса и сборная Ирана оказались слишком сложными для марокканцев, которым в той кампании удалось набрать всего одно очко. Столько же баллов команда Валида Реграги набрала на старте нынешнего Мундиаля, сыграв ничью с Хорватией (0:0). Тот матч показал, что сборной Марокко вполне по силам бороться за выход в плей-офф.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Бельгия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Дебаст, Вертонген, Менье, Кастань, Витцель, Де Брюйне, Азар, Бога, Батшуайи.

Марокко: Буну – Хакими, Мазрауи, Саисс, Амрабат, Зиеш, Оунахи, Буфаль, Арит, Амдалла, Эн Несири.

27 ноября, воскресенье