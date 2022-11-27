Роберто МАРТИНЕС: «Плохой результат, но мы должны держаться вместе»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ситуацию по окончании матча 2-го тура чемпионата мира с Марокко (0:2):

«Плохой результат. Первый гол Марокко с мертвого мяча определил весь матч. Шесть лет мы одинаково защищаем эти стандартные ситуации. Посмотрим видео еще раз, но с организацией игры все в порядке.

В первом тайме мы не использовали шансы, которые у нас были. Затем, после пропущенного гола, игра радикально изменилась, и мы недостаточно хорошо владели мячом, чтобы причинить урон сборной Марокко и иметь возможность сравнять счет.

Теперь нам нужно объединиться. Я хорошо знаю эту команду, мы будем готовы к матчу с Хорватией».

Бельгия имеет 3 очка и теперь рискует не пробиться в плей-офф. Все будет зависеть от результата матча между Хорватией и Бельгий в 3-й игровой день.