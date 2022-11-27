Бельгия – Марокко – 0:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко.

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Также Sport.ua проводил текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Марокко – 0:2

Сабири (73), Абухлаль (90+2)

Обзор матча

Гол Сабири

Гол Абухлаля