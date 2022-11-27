Чемпионат мира27 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:34
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Бельгия – Марокко – 0:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
27 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:34
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В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проводил текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.
Бельгия – Марокко – 0:2
Сабири (73), Абухлаль (90+2)
Обзор матча
Гол Сабири
Гол Абухлаля
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Марокко).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Абдельхамид Сабири (Марокко).
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