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Чемпионат мира
Бельгия
27.11.2022, FT 0 : 2
Марокко
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:34
3426
0

Бельгия – Марокко – 0:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре

27 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:34
3426
0
Бельгия – Марокко – 0:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проводил текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Марокко – 0:2
Сабири (73), Абухлаль (90+2)

Обзор матча

Гол Сабири

Гол Абухлаля

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Марокко).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Абдельхамид Сабири (Марокко).
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Источник Sport.ua
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