Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем

​Под палящим солнцем Катара даже во время зимы в европейских широтах играть все равно будет приятнее, чем в морозном Киеве в завершение последнего месяца осени. Несмотря на проведение чемпионата мира-2022, розыгрыш украинской Премьер-лиги организаторы национальных соревнований останавливать так и не решили, так что у наших болельщиков появился уникальная для субконтинента возможность в параллельном режиме наблюдать и за развитием дел на внутренней арене. А там как раз по расписанию подходил к завершению пятнадцатый тур, что в свою очередь указывало на завершение первого круга текущего розыгрыша.

Безусловной задачей команд на эти заключительные матчи 2022 года было завоевание как можно более высоких позиций в турнирной таблице перед началом зимней паузы. И если для луганской «Зари» третье место в конкуренции против киевского «Динамо» находилось на расстоянии всего в один зачетный балл, то ее соперник по отчетной встрече, закарпатский «Минай», имел более ощутимое отставание в три пункта от харьковского «Металлиста», который шел одиннадцатым. Команде Владимира Шарана в этом плане, скорее, нужно было обеспечить непопадание в зону потенциальных переходных матчей.

И если еще сутки назад сугробы на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского лежали исключительно вокруг футбольного поля, то уже в отчетный день чуть ли не вся арена превратилась в один сплошной сугроб. И если на столичных дорогах коммунальная техника города хоть как-то боролась с последствиями мощного снегопада, то работникам арены, а соответственно и футболистам, не позавидуешь. Однако делегат УАФ на матче дал команду начинать противостояние, поэтому футбольное событие в конце концов состоялось.

Бесспорно, любую неудачу в атаке, обороне или эпизодические неосторожные действия отдельных исполнителей вполне правильно можно было списывать на состояние футбольного поля, но при этом игроки и сами были не прочь использовать в качестве преимущества эти неудобства, имевшие место для обеих сторон. Особенно угрожающими при таких условиях были дальние удары и резкие передачи в штрафную с флангов, и если «Заря» забрала на себя выполнение первого компонента, то во время единичных атак на чужой половине «Минай» использовал именно второй подход.

Учитывая позицию команд в турнирной таблице перед началом тура, было понятно, что луганчане будут играть первым номером, тогда как соперникам оставалось только не допускать ошибок вблизи собственного штрафного. Футболисты Шарана не имели оснований называть себя надежными в защите, потому что иногда могли упустить момент вроде удара с левого фланга штрафной в перекладину от Батагова.

Однако завершить хотя бы первый тайм без пропущенных голов закарпатскому коллективу все же удалось. Но уже вскоре после возобновления игры одна из фланговых передач от «Зари» наконец завершилась отскоком под выстрел Бражко к правому флангу, и тот издали попал под дальнюю стойку. Тяжело передвигались по полю футболисты, даже не смотря на то, что агрономы изрядно почистили поле во время перерыва, и в конечном итоге команда ван Леувена решила эту игру свести к собственной минимальной победе.

«Заря» при этом заметно прижалась к собственному штрафному, что и сыграло против нее злую шутку уже в компенсированное время. «Минай» начал выполнять сверхурочное количество передач вторым этажом, и в конце концов угловой с правого фланга завершился нелепым недоразумением между Батаговым, Имерековым и Мацапурой. Итоговый рикошет оказался перед пустыми воротами на ноге Твердохлеба, и тот так праздновал свой гол, что влетел в Шарана в подкате в технической зоне.

Следующий матч луганская «Заря» проведет в качестве хозяев против ковалевского «Колоса» 1 декабря, а закарпатский «Минай» только весной встретится на выезде со «Львовом».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Заря» – «Минай» - 1:1

Бражко, 61 – Твердохлеб, 90+2

Трубочкин, 68

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко (Вантух, 71) – Бражко – Кирюханцев (Снурницын, 86), Булеца (Михайленко, 90+3), Чурко, Мишнев (Антюх, 46) – Русин (Хлань, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук (Кравчук, 81), Немчанинов, Горин, Трубочкин – Витенчук – Кулиев (Гончар, 70), Твердохлеб, Хахлев (Паламар, 88), Воробчак (Байдал, 87) – Вишневский (Колесник, 71).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 14 (3) – 6 (3)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 1 – 1.



ЗАРЯ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: -1°C

