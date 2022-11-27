Патрик ван ЛЕУВЕН: «Получили гол из чистого положения вне игры»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал результат матча с «Минаем» (1:1).

– Сегодня была совсем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только добавляло испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол.

В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол из чистого положения вне игры. Арбитры недосмотрели этот момент. Но вообще-то мы должны свои моменты реализовывать, забивать еще для того, чтобы даже такие мячи из офсайда нам не испортили счет.

– Завершение матча для Вашей команды было напряженным. Возможно, с заменами что-то не так, возможно, их не хватило?

– У нас часто так получается, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я делал, смотря на то, доволен действиями игроков в эпизодах игры или нет.