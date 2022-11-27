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27 ноября 2022, 18:07 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
753
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Получили гол из чистого положения вне игры»

Главный тренер «Зари» – о матче с «Минаем»

27 ноября 2022, 18:07 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
753
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Получили гол из чистого положения вне игры»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал результат матча с «Минаем» (1:1).

– Сегодня была совсем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только добавляло испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол.

В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол из чистого положения вне игры. Арбитры недосмотрели этот момент. Но вообще-то мы должны свои моменты реализовывать, забивать еще для того, чтобы даже такие мячи из офсайда нам не испортили счет.

– Завершение матча для Вашей команды было напряженным. Возможно, с заменами что-то не так, возможно, их не хватило?
– У нас часто так получается, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я делал, смотря на то, доволен действиями игроков в эпизодах игры или нет.

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Источник ФК Заря
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