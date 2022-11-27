В воскресенье, 27-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Коллектив Патрика ван Леувена определенно хочет завершить осеннюю часть сезона в тройке сильнейших команд страны, однако для этого луганской «Заре» необходимо добывать очки в матчах против закарпатского «Миная» и ковалевского «Колоса», а также рассчитывать на осечку киевского «Динамо». «Мужики» нынче не находятся в оптимальных кондициях, но вполне способны дать бой «Шахтеру» (2:2) и разбить оборону «Александрии» (4:1). Именно поэтому будущим соперникам «Зари», коллективу Владимира Шарана, предстоит потрудиться для того, чтобы сохранить свою небольшую серию без поражений из двух матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.