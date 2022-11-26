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Заря
27.11.2022 14:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 17:40 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:43
128
0

Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На киевском стадионе «Динамо» встретятся команды, которые решают разные задачи в чемпионате

26 ноября 2022, 17:40 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:43
128
0
Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

В 15-м туре украинской Премьер-Лиги в Киеве на стадионе «Динамо» сыграют «Заря» и «Минай». Луганский клуб в нынешнем чемпионате наверняка мечтает о медалях или хотя бы пробиться в еврокубковый турнир на следующий сезон. А футболистам из Закарпатья надо во что бы то ни стало закрепиться в середине турнирной таблицы и подальше удалиться от зоны аутсайдеров.

Заря

Подопечные Патрика ван Леувена после неожиданного поражения от «Ингульца» 0:1 в 12-м туре сполна реабилитировались перед своими болельщиками в двух следующих матчах. Вначале они сумели отобрать очки у донецкого «Шахтера», сыграв вничью 2:2. А затем в лобовом поединке с еще одними претендентами на награды футболистами «Александрии» добились крупной победы со счетом 4:1.

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Кстати, по числу забитых голов в ворота соперников (29 мячей) луганчане сейчас делят второе-третье места с горняками и уступают только лидерам турнира «Днепру-1», у которого 30 голов. Лучшим бомбардиров команды на данный момент является Игорь Кирюханцев, отличившийся уже четыре раза. По три мяча забили Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца и Назарий Русин. И по два – Евгений Шахов, Богдан Бутко, Денис Антюх и Вячеслав Чурко. Поэтому оппонентам сложно определить, от кого может исходить реальная угроза.

А вот в обороне у «Зари» еще достаточно много проблем (в их ворота уже забито 19 мячей). Даже у «Черноморца», занимающего 15 место, пропущено на два гола меньше. Так что в предстоящее межсезонье тренерскому штабу будет над чем работать.

Минай

«Минай» по сравнению с «Зарей» после 13 сыгранных матчей набрал очков ровно в два раза меньше. Больше было у него неудачных игр, но все-таки болельщики помнят и успешные. Как это, к примеру, случилось в предыдущем туре. Тогда подопечные Владимира Шарана у себя дома нанесли поражение харьковскому «Металлисту» 1:0. Единственный и победный гол забил Олег Вишневский.

Интересно, что в активе «Миная» есть еще одна победа в этом сезоне со счетом 1:0 над «Металлистом», но с приставкой «1925» в 8-м туре, после которой последовало увольнение в харьковской команде главного тренера Валерия Кривенцова. А третий выигрыш был аж в сентябре у «Ингульца» 2:1. Вот, пожалуй, и весь позитив.

Конечно, жаль, что в первом круге мы практически не увидели в составе «Миная» опытного форварда Евгения Селезнева, у которого еще в прошлом сезоне было достаточно много амбиций. Не будем сейчас выяснять, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Но то, что его харизмы не хватает закарпатскому клубу, это очевидно.

Статистика матчей

В чемпионате страны в элитном дивизионе команды провели только 3 матча. Дважды выигрывала «Заря», один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных голов 5-1. Кстати, ничья 1:1 была зафиксирована в последней очной встрече соперников в 4-м туре прошлого сезона. Тот поединок проходил в Запорожье на «Славутич-Арене». У «Зари» гол забил Аллахьяр, а у «Миная» отличился Горин.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Мишнев, Бражко, Антюх, Булеца, Кирюханцев, Чурко

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский

Прогноз на противостояние:

«Заря», конечно же, будет фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, она выиграет со счетом 2:0.

27 ноября, воскресенье

«Заря» – «Минай»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ЗАРЯ – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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