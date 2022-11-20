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Чемпионат Украины
Минай
20.11.2022, FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 13:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:09
233
1

Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист

Команда Шарана прервала свою безвыиграшную серию, а харьковчане свою продлили

20 ноября 2022, 13:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 14:09
233
1
Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Минай» - «Металіст» - 1:0.

Вишневский, 87.

Трубочкин, 90+1, Колесник, 90+5 - Романюк, 50, Клименчук, 56, Ралюченко, 69, Шамич, 90.

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин (Рогозинский, 90+2), Хахлев, Витенчук, Кулиев (Колесник, 77), Твердохлиб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневский (Байдал, 88).

«Металлист»: Костык - Мызюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплиенко, Ралюченко, Коркишко (Кныш, 19), Багачанский (Панасенко, 58), Пидлепенец, Картушов (Демченко, 84), Прядун.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Минай» (Минай).

МИНАЙ - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Dar Veter
Задание на первый круг выполнено, потому что дальше Заря и Шахтьор.  А сегодня даже выше Кривбасса  выпрыгнули.  Так что  басу надо срочно обыгрывать 1925.  Вот это интрига!
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