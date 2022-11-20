Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист
Команда Шарана прервала свою безвыиграшную серию, а харьковчане свою продлили
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Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Минай» - «Металіст» - 1:0.
Вишневский, 87.
Трубочкин, 90+1, Колесник, 90+5 - Романюк, 50, Клименчук, 56, Ралюченко, 69, Шамич, 90.
«Минай»: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин (Рогозинский, 90+2), Хахлев, Витенчук, Кулиев (Колесник, 77), Твердохлиб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневский (Байдал, 88).
«Металлист»: Костык - Мызюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплиенко, Ралюченко, Коркишко (Кныш, 19), Багачанский (Панасенко, 58), Пидлепенец, Картушов (Демченко, 84), Прядун.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Минай» (Минай).
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