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Чемпионат Украины
Минай
20.11.2022, FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 19:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:56
236
0

Минай – Металлист – 1:0. Победный мяч в конце игры. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

20 ноября 2022, 19:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:56
236
0
Минай – Металлист – 1:0. Победный мяч в конце игры. Видео гола и обзор
УПЛ

«Минай» на последних минутах дожал харьковский «Металлист» в матче 14-го тура УПЛ.

Команда Владимира Шарана прервала свою безвыигрышную серию.

Украинская Премьер-лига

14-й тур, 20 ноября, Минай

Минай – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Вишневский, 87.

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
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чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Минай Минай - Металлист видео голов и обзор Олег Вишневский
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Источник Sport.ua
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