Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 19:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:56
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Минай – Металлист – 1:0. Победный мяч в конце игры. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги
20 ноября 2022, 19:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:56
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«Минай» на последних минутах дожал харьковский «Металлист» в матче 14-го тура УПЛ.
Команда Владимира Шарана прервала свою безвыигрышную серию.
Читайте также:Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист
Украинская Премьер-лига
14-й тур, 20 ноября, Минай
Минай – Металлист Харьков – 1:0
Гол: Вишневский, 87.
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
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