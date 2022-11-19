В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

«Минай»

Закарпатская команда находится сейчас на тринадцатом месте в турнирной таблице. Такой результат закономерен, поскольку команда не может выиграть уже четыре матча подряд. В последний раз «Минай» побеждал ровно месяц назад. Интересно, что удалось выиграть у другой харьковской команды – минимально уступил тогда подопечным Шарана «Металлист 1925».

Данные проблемы во многом обусловлены отсутствием в команде забивного нападающего. О Евгении Селезневе и его мечте о рекорде уже пора, наверное, забывать. Другие исполнители тоже не впечатляют – Владимир Шаран пробовал на острие Вишневского, Коломойца, в прошлом туре – Колесника, но никто из них не может стать крепким наконечником атак.

В упомянутой игре тринадцатого тура против «Руха» роль «забивалы» взял на себя защитник Трубочкин. Но этот гол был для него первым в УПЛ, да и не его это профильное задание. Кстати, Иван появился на поле вынужденно – заменил Гончара, который получил повреждение и в матче с «Металлистом», пожалуй, не сыграет.

«Металлист»

Если «Минай» имеет четырехматчевую безвыигрышную серию, то у харьковчан она еще больше. Уже пять матчей подопечные Олега Ратия не знают вкус побед. В последний раз они побеждали еще пятнадцатого октября – в матче 7 тура была переиграна «Ворскла» (3:2). А учитывая, что игра с «Динамо» была перенесена, пятиматчевая серия вполне могла бы быть и шестиматчевой.

Правда, «металлисты» находятся значительно выше в турнирке за «Минай» – на девятом месте. Старт чемпионата у них получился гораздо лучше окончания первого круга. Возможно, дело было в недооценке соперниками – «Металлист» потерял почти всех легионеров из-за войны, а многие украинские игроки перешли в «Днепр-1», поэтому вместо возвращения в УПЛ «третьей силы» мы получили рядовую команду, которая на фоне других нечем особенно не выделяется. Так думали оппоненты «Металлиста» и часто теряли очки.

Но в нападении у «Металлиста» дело гораздо лучше, чем у закарпатцев. Форвард харьковчан Прядун забил шесть мячей (весь «Минай» – восемь) и пытается навязать борьбу в гонке бомбардиров Довбику и Буяльскому.

Интересно, что хавбек «Металлиста» Кныш в предыдущем сезоне выступал именно за «Минай».

Статистика встреч

Между собой команды еще не играли в официальных матчах, поскольку незадолго после основания «Миная» харьковский клуб временно исчез с футбольной карты Украины. Единственная игра между командами была товарищеской и состоялась в сентябре этого года. Тогда сильнее был «Минай» – 2:1.

Ориентировочные составы

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлиб, Воробчак – Колесник.

«Металлист»: Костык – Клименчук, Мизюк, Порох, Романюк – Кныш, Чайковский – Картушов, Танковский, Пидлепенец – Прядун.

Прогноз на противостояние

По-видимому, несмотря на домашнюю арену, футболисты «Миная» продолжат серию до пятиматчевой, а харьковчане, соответственно, свою прервут победой. Слишком много проблем у закарпатцев.

20 ноября, воскресенье