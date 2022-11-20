Владимир Шаран: «Во втором тайме на поле был только Минай»

Главный тренер Миная Владимир Шаран прокомментировал победу своих подопечных в 14 туре в игре против «Металлиста» со счетом 1:0.

– Не могу сказать, что лучший матч, но второй тайм – это точно. Были поединки, в которых мы выглядели более агрессивно, конструктивно, однако не могли забить. Сегодня в первом тайме «Металлист» имел моменты, но в перерыве мы объяснили ребятам, что сами себе создаем проблемы. В некоторых моментах мы переигрывали соперника, но не развивали свое преимущество. Говорили ребятам, что это последняя домашняя игра в году, надо действовать проще.

Во втором тайма на поле видели только «Минай», только игроков «Миная». Почему? Кроме одного удара в наши ворота, ничего другого я не увидел. Мы очень агрессивно сыграли, прессинговали, выдержали темп. Могли забить решающий мяч и раньше. Но слава Богу, что победили. Очень этого хотели в заключительном домашнем поединке года.

– Олег Вишневский почувствовал, что его хотели менять, и забил перед уходом с поля?

– Да, замена уже готовилась, но хорошо, что произошло так, как произошло. Хорошо, что Дмитрук наконец-то выдал голевую передачу во втором своем поединке в основе (у Гончара травма не мог сыграть). Мы забили, хотя должны раньше это делать во втором тайме.

– Администратор первой команды Роман Сергеевич был в «странном» головном уборе сегодня. Теперь на фарт пусть всегда в нем ходит?

– Можно и так, действительно. Мы хотели поздравить с Днем рождения нашего тренера Игоря Лучкевича. Это удалось. Полагаю, что это заслуженная победа.

– Перед матчем в словах представителей тренерского штаба и игроков чувствовалась уверенность в положительном результате перед этой игрой. Это действительно так?

– Уверенность появилась не перед этим матчем, а после ничьей с «Рухом». Потому что при плохой игре в том матче (в плане конструктива) смогли преодолеть себя, выиграть борьбу, проявить характер. Потому к сегодняшнему матчу готовились с уверенностью. Кроме того, эту уверенность нам придавал тот факт, что раньше мы играли с «Металлистом» товарищеский матч и победили 2:1, – сказал Шаран.

«Минай» прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию и в 15 туре сыграет против луганской «Зари».