В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

Чемпионат мира, стартующий в воскресенье, понемногу вытеснит из нашего информационного пространства другие футбольные новости. Отечественная Премьер-лига еще несколько дней сразится за внимание зрителей, но, как мы прекрасно понимаем, ее дни в этом футбольном году можно сосчитать на пальцах. Один из матчей предпоследнего тура пройдет в Закарпатье, где «Минай» и «Металлист» попытаются прервать свои длительные безвыигрышные серии. До начала чемпионата мира останется еще шесть часов (если ничего в который раз не придет в голову обезьянам с гранатами неадекватам с ракетами), так что спокойно можете посмотреть, кому улыбнется фортуна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист» в украинской версии сайта.