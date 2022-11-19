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Чемпионат Украины
Минай
20.11.2022 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 19:36 |
34
0

Минай – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

19 ноября 2022, 19:36 |
34
0
Минай – Металлист. Текстовая трансляция матча
УПЛ. Владимир Шаран
19 ноября в 19:28 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

Чемпионат мира, стартующий в воскресенье, понемногу вытеснит из нашего информационного пространства другие футбольные новости. Отечественная Премьер-лига еще несколько дней сразится за внимание зрителей, но, как мы прекрасно понимаем, ее дни в этом футбольном году можно сосчитать на пальцах. Один из матчей предпоследнего тура пройдет в Закарпатье, где «Минай» и «Металлист» попытаются прервать свои длительные безвыигрышные серии. До начала чемпионата мира останется еще шесть часов (если ничего в который раз не придет в голову обезьянам с гранатами неадекватам с ракетами), так что спокойно можете посмотреть, кому улыбнется фортуна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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