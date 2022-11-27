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Чемпионат Украины
Заря
27.11.2022, FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 16:18 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:16
699
0

Заря – Минай – 1:1. Потеряли победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ

27 ноября 2022, 16:18 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:16
699
0
Заря – Минай – 1:1. Потеряли победу. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В матче 15-го тура УПЛ «Заря» и «Минай» победителя не выявили. Закарпатский клуб сравнял счет в компенсированное время.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Заря» – «Минай» - 1:1

Бражко, 61 – Твердохлеб, 90+2

Трубочкин, 68

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко (Вантух, 71) – Бражко – Кирюханцев (Снурницын, 86), Булеца (Михайленко, 90+3), Чурко, Мишнев (Антюх, 46) – Русин (Хлань, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук (Кравчук, 81), Немчанинов, Горин, Трубочкин – Витенчук – Кулиев (Гончар, 70), Твердохлеб, Хахлев (Паламар, 88), Воробчак (Байдал, 87) – Вишневский (Колесник, 71).

Обзор матча

Гол Бражко

Гол Твердохлеба

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Заря).
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Источник ТСН
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