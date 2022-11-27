В матче 15-го тура УПЛ «Заря» и «Минай» победителя не выявили. Закарпатский клуб сравнял счет в компенсированное время.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Заря» – «Минай» - 1:1

Бражко, 61 – Твердохлеб, 90+2

Трубочкин, 68

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко (Вантух, 71) – Бражко – Кирюханцев (Снурницын, 86), Булеца (Михайленко, 90+3), Чурко, Мишнев (Антюх, 46) – Русин (Хлань, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук (Кравчук, 81), Немчанинов, Горин, Трубочкин – Витенчук – Кулиев (Гончар, 70), Твердохлеб, Хахлев (Паламар, 88), Воробчак (Байдал, 87) – Вишневский (Колесник, 71).

Обзор матча

Гол Бражко

Гол Твердохлеба