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Чемпионат Украины
Заря
18.11.2022, FT 4 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:00
2367
9

Пятнадцатиминутный голепад. Заря в Киеве разгромила Александрию

Луганчане одержали уверенную победу

18 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 18 ноября 2022, 15:00
2367
9
Пятнадцатиминутный голепад. Заря в Киеве разгромила Александрию
УПЛ

В Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского программу 14-го тура украинской Премьер-лиги открыл матч между луганской «Зарей» и «Александрией». Это была встреча прямых конкурентов не только за еврокубковую зону, но и за один из комплектов медалей.

В первом тайме команда Патрика ван Леувена была гораздо ближе к тому, чтобы повести в счете. На экваторе первого тайма Сергей Булеца вывел Дмитрия Мишнева на свидание с вратарем «Александрии», однако мяч после его удара пролетел над перекладиной.

Незадолго до перерыва уже сам Булеца едва не огорчил коллектив Юрия Гуры: удар с 18 метров привел к попаданию мяча в верхний каркас ворот. Первый тайм завершился со скучными нулями на табло. Голы команды оставили на вторую половину игры.

На 62-й минуте луганчане все-таки дожали соперников. Богдан Бутко на левом фланге отпасовал Мишневу, тот в касание мягко забросил мяч в штрафную, куда забежал Бутко и переиграл Билыка. Причем вратарь «Александрии» на выходе едва дотянулся до мяча рукой, однако в итоге был обыгран, Бутко забил по-сути в пустые ворота.

А спустя 6 минут «Заря» удвоила свое преимущество, фактически сняв вопрос об исходе поединка с повестки дня. Булеца принял мяч на грудь в близи к штрафной площади и с лету ударом левой ногой отправил мяч под перекладину. Гол, который имеет все шансы стать самым красивым в туре.

На кураже подопечные ван Леувена довели счет до разгромного. Бутко с левого фланга простреливал в створ ворот, Билык, вероятно, ждал, что кто-то будет замыкать, но мяч пролетел мимо всех и влетел в сетку, никого не зацепив. Для 31-летнего экс-игрока сборной Украины это дебютные голы за «Зарю» и первый дубль в карьере.

Казалось, что хуже для александрийцев уже быть не может, но уже на 75-й минуте Билыку пришлось четвертый раз вынимать мяч из сетки собственных ворот. Назарий Русин забежал в штрафную площадь и прострелил на Дениса Антюха, которому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

И все же «Александрия» забила свой гол престижа. За 12 минут до конца основного времени Сергей Рыбалка продемонстрировал высший уровень мастерства, сильным и точным ударом со штрафного поразив верхний угол ворот Дмитрия Мацапуры.

4:1 – «Заря» оторвалась от «Александрии» на три очка в турнирной таблице и закрепилась на третьей строчке. При этом у команды Юрия Гуры остается игра в запасе, так что вся борьба за бронзовые медали, в которой фаворитом многие считают киевское «Динамо», еще впереди.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Заря» – «Александрия» – 4:1

Бутко (62, 70), Булеца (68), Антюх (75) – Рыбалка (78)

Кирюханцев (50), Батагов (59) – Дьячук (89)

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх (Нагнойный, 81), Булеца (Алефиренко, 81), Кирюханцев (Вантух, 67), Мишнев (Русин, 67).

«Александрия»: Билык, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко (Дячук, 85), Дришлюк (В.Волошин, 69), Третьяков (Копина, 80), Кожушко (Шулянский, 80), Костышин (Ковалец, 81), Демченко.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 9
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odiniznashih
У Зари лучшая атака в лиге -  в отличии от Днепра, где Довбик забил больше третьей части мячей,мячи забивали почти полтора десятка игроков. Практически от каждого угроза.
Но к сожалению при этом  и самая слабая оборона, очень много пропускает.
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+3
Veter
Поилграфы продули решающие стыки с Динамо и  Зарей, проиграют и не стык  СК Днепр-1.  
 А так они  могли и с Шараном играть.
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+2
odiniznashih
В следующем туре самый важный матч - как бы Минаю не проиграть))
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+2
Stanislav Matusevych
Веселий другий тайм. а ніби ж нічого не провіщувало. Купа моментів, з яких очевидні не забиваємо, а неочевидні залітають. Схоже, що 3-й та 4-й голи після офсайдів Імерекова та Русина, але все одно перемога беззаперечна. А програємо Інгульцю. Все, як завжди.
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+2
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lgpaladin
Заря молодцы,
но снова пропускает со стандартов
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+2
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DK1961
Заря в своем стиле - громит фаворитов, летит с аутсайдерами
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+2
Andrey Ilyashenko
- 3_тя команда має стількиж пропущених як і остання. Це просто лайно.  Якби ні некчемний захист булиб вищщі за Шахтар на +6 очок. це точно.
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+1
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